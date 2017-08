Los pronósticos de la Casa Rosada para el domingo en cada provincia

A pocas horas de las elecciones, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a configurar el mapa político que espera encontrar luego de las PASO del domingo.



El diario La Nación publicó hoy que, según las proyecciones que se hacen en la Casa Rosada, el Presidente espera triunfar en ocho provincias, prevé posibles derrotas en siete y cree que peleará voto a voto en nueve distritos.



En ese mapa, dividido prácticamente en tercios, la provincia de Buenos Aires está entre los distritos más reñidos y figura "en paridad": el Gobierno no sabe si podrá ganarle a la ex presidenta y candidata a senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner.



Dependerá mucho, dicen en Balcarce 50, de la asistencia de votantes a las PASO, por lo que el Gobierno busca superar el 75% de asistencia.



Posibles victorias



Ciudad de Buenos Aires



El Gobierno espera un triunfo cómodo de Elisa Carrió como candidata a diputada. Sacaría por encima del 45% de los votos. El distrito porteño es el bastión del macrismo por excelencia. La disputa por el segundo puesto será entre Martín Lousteau (Evolución) y Daniel Filmus (Unidad porteña), quien compite en la interna partidaria del kirchnerismo con Guillermo Moreno e Itai Hagman.



Córdoba



La verdadera pelea de fondo es entre Macri, de excelente imagen en la provincia y cuyo candidato a diputado nacional es el ex árbitro Héctor Baldassi, y el gobernador peronista Juan Schiaretti , quien postula a su vicegobernador Martín Llaryora, de creciente predicamento en la Docta. El macrismo tiene una PASO interna. El peronismo cordobés controla la provincia desde 1999.



Santa Fe



El Gobierno espera el triunfo del candidato a diputado radical Albor Cantard, por Cambiemos, aunque descuenta que Jorge Boasso (Fuerza para el Cambio), radical de Rosario, sacará muchos votos, y espera ganarle al socialismo del gobernador Miguel Lifschitz. El Frente Progresista Cívico Social tendrá una interna, entre María Eugenia Schmuck y Luis Contigiani. También habrá una PASO en el peronismo, entre el ex ministro Agustín Rossi y la ex jueza Alejandra Rodenas.



Mendoza



El jefe del Estado apuesta a los gobiernos radicales que parecen consolidar a Cambiemos. En Mendoza su candidata a diputada es Claudia Najul, ministra de Salud del gobernador Alfredo Cornejo.



Jujuy



En la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales se eligen senadores y el gobierno de Macri confía en que Mario Fiad superará a los peronistas Guillermo Snopek y Liliana Fellner, quienes competirán en una interna.



Corrientes



Los sondeos de la Casa Rosada dan por descontado el triunfo de su candidata Estela Regidor, directora de una delegación de la Anses en la provincia. Por encima de las listas que competirán en la interna peronista, encabezadas por Jorge Romero, Daniel Carán y Esteban Payes, entre otros. Por 1 País competirá el ex senador Eugenio "Nito" Artaza.



Santa Cruz



El gobierno de Macri considera que la pobre gobernación de Alicia Kirchner le permitirá la victoria del candidato a senador Eduardo Costa, de la UCR, frente a la peronista Ana María Ianni (peleará en una interna con Julio Gutiérrez) y el ex gobernador Daniel Peralta (Proyecto Sur).



Entre Ríos



Con sus proyecciones, el oficialismo espera un triunfo del candidato radical Atilio Benedetti, más allá de que es un bastión históricamente del peronismo, que reunirá a diez candidatos en una interna. Competirán, entre otros, José Bahillo, Mario Angelini y Augusto Alasino.



Paridad



Buenos Aires



El Gobierno ve un escenario de paridad en la provincia de Buenos Aires, aunque en las encuestas aparece Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana) con una leve ventaja, que el Gobierno confía en revertir con los indecisos.



Hasta hace una semana, el comando de campaña que dirige el jefe del Gabinete, Marcos Peña, contabilizaba a Buenos Aires como un distrito en el que el candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, tenía amplias posibilidades de ganarle a Cristina Kirchner. Más atrás corren Sergio Massa y Florencio Randazzo.



Salta



En una provincia históricamente peronista, el periodista Martín Grande (Cambiemos por Salta) pelea la elección con Sonia Escudero (PJ). El gobernador Juan Manuel Urtubey estima que finalmente se impondrá el peronismo.



La Rioja



En La Rioja, la Casa Rosada apuesta a que el candidato a senador propio, el radical Julio Martínez, tiene buena imagen en la provincia. Y a que el peronismo se presenta dividido, más allá de que Carlos Menem no podrá presentarse por el último fallo de la Cámara Nacional Electoral que lo inhabilito por tener una condena a siete años de prisión por tráfico de armas a Croacia y a Ecuador.



Tucumán



En otro bastión peronista, la apuesta del Gobierno es José Cano, ex director del Plan Belgrano, quien buscará imponerse al actual vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo.



Chaco



Una fuerte disputa se presenta entre Aída Ayala, la candidata de Cambiemos, y la actual diputada provincial Elda Pértile, ex intendenta de Resistencia, sostenida por el gobernador peronista Domingo Peppo.



San Luis



La disputa es con el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, reciente aliado de Cristina Kirchner. Cambiemos postula al Senado a Claudio Poggi, antiguo aliado de la familia gobernante en la provincia, que postula nuevamente a Adolfo Rodríguez Saá.



Neuquén



En el distrito gobernado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Cambiemos tiene una PASO entre David Schlereth y Alejandro Vidal. El MPN postula a Alma Sapag, que tendrá una interna con Carmen Balbuena, y el peronismo aspira a consagrar como diputado a Darío Martínez.



Tierra del Fuego



El gobierno ve una paridad entre su candidato Héctor Stefani (Cambiemos) y Martín Pérez (Frente Ciudadano y Social).



Catamarca



Ganarle a Gustavo Saadi (Frente Justicialista para la Victoria), un apellido emblemático en la provincia, es el desafío de Cambiemos, que postula al radical Eduardo Brizuela del Moral, quien tendrá una interna con Roberto Gómez, quien responde a sectores minoritarios del radicalismo. Vicente Saadi, hijo del histórico dirigente de la provincia, es también candidato por el Movimiento Auténtico Popular.



Posibles derrotas



Formosa



Controlada por el caudillo Gildo Insfrán, el actual senador José Mayans (Alianza Frente para la Victoria), es el favorito para imponerse en la elección de senadores. Cambiemos postula al radical Luis Naidenoff.



Santiago del Estero



Las perspectivas no son buenas para Cambiemos en la provincia. La gobernadora Claudia Zamora tiene clara ventaja en los sondeos sobre Emilio Rached, admiten en la Casa Rosada.



Río Negro



Lorena Matzen, ex presidenta de la Juventud Radical, es la candidata de Cambiemos. Pero la favorita es María Emilia Soria, actual diputada nacional. El gobernador Alberto Weretilneck apuesta a Fabián Gatti (Juntos Somos Río Negro).



La Pampa



Cambiemos tiene una PASO, entre Francisco Torroba, Martín Berhongaray y Martín Maquieyra. Pero los candidatos del PJ, que también dirimen una interna, son amplios favoritos. El gobernador Carlos Verna respalda a Ariel Rauschengerge.



Chubut



El vicegobernador Mariano Arcioni (Frente Chubut para Todos) es el favorito, frente al dirigente radical Gustavo Menna.



Misiones



Con Humberto Schiavonni (Frente Cambiemos) como candidato a senador, el macrismo apunta a mejorar la performance de 2015, aunque difícilmente supere al ex gobernador Maurice Closs (Frente Renovador).



San Juan



Rubén Uñac, hermano del gobernador, está al frente de los sondeos. El candidato del gobierno nacional es Roberto Basualdo.