ATSA inauguró la clínica María de Urkupiña

Se trata de un centro asistencial para los afiliados a la obra social, quienes no deberán pagar aranceles gracias a la cobertura de su coseguro.

“Hoy es un día histórico para la gran familia de la Sanidad, hoy se abren las puertas de una de las obras más importantes de nuestra organización, la Clínica María Urkupiña. A partir de hoy los trabajadores de ATSA y de toda la comunidad podrán ser atendidos en una clínica que será modelo en prestaciones y solidaridad”, dijeron desde el gremio.





La clínica, totalmente equipada, no cobrará plus ni aranceles porque sus profesionales trabajarán de forma solidaria. “Todo paciente que ingrese a nuestra clínica no abonará ni una sola moneda adicional, porque para eso cuenta con un COSEGURO que vela por él y su grupo familiar”.

Respecto a ese beneficio dijeron ser los pioneros en la creación del mismo y lo único “en la atención privada sin el cobro de Plus ni Aranceles diferenciados en las prestaciones ambulatorias y de ahora en más en las internaciones”.