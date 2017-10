Escándalo en Santa Fe: strippers bailaron frente al cartel de un senador

Un senador provincial de Santa Fe quedó involucrado en una fuerte controversia después de que se viralizara en las redes el video de dos strippers que bailaron semidesnudas en un escenario frente a un cartel con su foto. La insólita situación fue el fin de semana, en Avellaneda, al norte de esa provincia, en un encuentro de motoqueros organizado por el grupo "Los Templarios".



El evento tuvo el apoyo de sectores públicos y privados. Entre ellos el de Orfilio "Chacho" Marcon, representante por el departamento de General Obligado, que colaboró con fondos para la organización del evento. Por eso su imagen estaba en el escenario, donde se presentaron grupos musicales y también dos strippers que bailaron en ropa interior y que actuaron unos 10 minutos.



Hugo Portal, integrante de la comisión directiva de "Los Templarios", explicó que el encuentro se realiza todos los años con el apoyo del municipio. Según Portal, el objetivo es promover la actividad y el turismo. Sin embargo, evaluó que fue un error que el cartel de Marcon estuviera en el escenario. Además, aclaró que el senador no sabía de la presentación de las strippers.



"Fue un error, una circunstancia. Esa bandera no tendría que haber estado nunca en el escenario. Marcon no sabía esto, confía en que hacemos las cosas bien. Tendríamos que habernos dado cuenta de lo que esto iba a generar", se lamentó el motoquero, en diálogo con este medio. Portal dijo que el acercamiento con Marcon es por su afición con las motos y que no es la primera vez que respalda al festival.



El motoquero explicó que el evento se realiza por la noche, que las strippers actuaron por la madrugada y que se avisa a los adultos con menores sobre esta situación para no exponerlos. "Estamos arrepentidos por lo que pasó", afirmó.



Marcon es uno de los dirigentes radicales cercanos al Frente Progresista que integra del grupo NEO (Nuevo Espacio Organizado), un sector mayoritario de la UCR santafesina del que forman parte legisladores, intendentes y jefes comunales.