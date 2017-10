Cavallo, el asesor que tiene Macri en las sombras y lo aconseja sobre la deuda

Desde hace casi un año, el ex ministro de Economía envía un paper con recomendaciones para el jefe de Estado.

La presencia de Domingo Cavallo en unas charlas en el Banco Central no fue casualidad. Desde principios de este año, el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando De la Rua asesora a Mauricio Macri y Federico Sturzenegger en un tema sensible para el país: el manejo de la deuda externa.

Según pudo saber El Destape, desde enero de este año, Cavallo le envía un paper mensual con consejos sobre financiamiento y tasa de interés al Presidente, Mauricio Macri. El padre de la crisis del 2001 llegó al jefe de Estado por intermedio de su ex empleado, Federico Sturzenegger, quien fuera funcionario del ministerio cuando Cavallo estuvo con De la Rua y realizaron el Megacanje.

Este acercamiento de Cavallo al Gobierno de Macri generó roces. Fuentes del gobierno aseguraron a este medio que provocó fricciones internas con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien maneja precisamente todo lo relativo a la deuda pública.

En una entrevista al diario El País, Cavallo elogió el andar económico de Mauricio Macri y dijo que sigue los mismos lineamientos que su política a principios de los '90. A su vez, destacó que varios de los actuales funcionarios trabajaron con él.

Precisamente, Cavallo afirmó al diario español: "Escribo un informe todos los meses, se los envío y sé que lo leen. Todos los que están en el Gobierno trabajaron en algún momento conmigo, salvo los que son muy jóvenes".