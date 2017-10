Villada acompañó a candidatos de Primero Salta en San Lorenzo

Primero Salta cuenta con un gran equipo humano que buscará que la redacción de la Carta Orgánica garantice el cambio para San Lorenzo. Esto fue lo que transmitió Villada durante el encuentro que mantuvo con vecinos de Atocha, San Rafael y Nueva Esperanza, entre otros.

“Agradezco la confianza al espacio y las propuestas que tenemos. Queremos trabajar para mejorar la realidad que viven, traemos nuestra experiencia, compromiso y conducta”, afirmó. Al tiempo que destacó el interés de Marcelo Sales de acompañar la labor que vienen llevando adelante: “Nos unen las buenas intenciones y el corazón puesto en hacer las cosas bien”.

Amado, por su parte, explicó cuál será su labor como convencional constituyente: “San Lorenzo no posee una Carta Orgánica sino que se rige por una ley, como la mayoría de los municipios. Ahora podrá contar con esta importante normativa que determina muchos aspectos del día a día, nuestro papel será participar en su creación, garantizando una mejora de la calidad de vida de los vecinos, transparencia pública e inclusión”. Entre las principales propuestas, señaló: “Plantearemos la obligación de contar con una delegación municipal en esta zona de San Lorenzo, para que los vecinos no tengan que viajar largas distancias para hacer sus trámites”. Y agregó: “Es importante que esto esté fijado en la Carta Orgánica, para que su instalación no sea una decisión del intendente de turno”.

Sales, finalmente, hizo referencia al trabajo que desarrollará desde el Concejo Deliberante, gestionando la concreción de obras públicas y servicios en los diversos barrios, como pavimentación, cordón cuneta, limpieza de canales y mantenimiento de plazas, entre otros puntos.