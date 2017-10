Denuncian que una enfermera pone en riesgo la vida de los pacientes

Muy malos tratos y demoras en la atención “por charlar,” son los reclamos recurrentes contra una enfermera del Centro de Salud Nº7, ubicado en barrio 20 de Junio. Según indican los vecinos le dicen “Margot” y desde hace bastante tiempo que sufren esta situación.

Sol, una madre que debió llevar a su pequeño hijo a la salita, en diálogo con InformateSalta, contó que llevó al nene con fiebre, vómito y sudando frío ayer por la mañana. Al llegar el lugar estaba vacío, todavía no había empezado a atender el pediatra de guardia y fue derivada hacia la enfermería.

“Estuve esperando más de 15 minutos para que me atienda. Lo senté a mi hijo en la camilla y me empezó a cuestionar, que porque no fui temprano a sacar turno, de porque lo llevo a esta hora, no le quiso tomar los signos vitales. Entonces le dije que ella está para atender, no para estar cuestionando y me salí, no lo atendió,” dijo a este medio.

La enfermera denunciada. Foto tomada de Facebook

Al salir del consultorio, la mujer se acercó a solicitar el libro de quejas y notó que su reclamo era el Nº 33 contra esta persona. “Hay mucha gente que sufrió los malos tratos de esta enfermera. Puso en peligro a un niño que tenía neumonía y esta enfermera no lo quiso atender. Tardaron 3 horas en atenderlo. Siempre fue así,” indicó.

Minutos después, mientras esperaba la llegada del médico, Sol habló con la Jefa del Centro de Salud, quien le manifestó estar al tanto ya “que siempre tienen problemas con esa señora.”

“Es más, después que me atendió la pediatra, me dieron para que le pusiera una inyección a mi bebé y no me atendía, y cuando entro la señora charlando con la señora de la limpieza. Puede ir otro niño más grave y si ella sigue así, algún niño se va a morir, por la mala atención que da ella,” finalizó la vecina a InformateSalta.