Fuerte espaldarazo a los candidatos del Frente Plural

Con la presencia y el apoyo del gobernador Urtubey, los candidatos del Frente Plural hablaron cara a cara a más de cinco mil salteños que se dieron cita anoche en el microestadio Delmi, a poco más de una semana para las elecciones legislativas Generales.

En medio de un clima de alegría, Matías Assennato, candidato a concejal por Capital, ante las cámaras de InformateSalta, destacó que "son una buena lista por la calidad humana y la capacidad que tienen cada uno de los candidatos".

En la oportunidad, ratificó su apoyo a la candidatura de Carlos Morello. “Cada vez que él abra la boca en el recinto van a estar hablando los salteños, los vecinos, y esas son cosas que a mi me motivan y me llenan de ilusión, de compromiso y responsabilidad”, dijo.

También destacó a Adrián Valenzuela, candidato a senador por Capital, quien también estuvo presente en el encuentro. “Es un amigo, y es una persona que le hace falta a Salta, hace mucho que el Senado no tiene alguien que lo represente, ni la actual (Gabriela Cerrano) ni el anterior (Gustavo Sáenz) los representaban en serio, hoy por fin vamos a tener un senador de la gente”, sostuvo.







Por otro lado, le respondió al intendente Gustavo Sáenz, quien dijo que no lo conocía. “No me preocupa que no me conozca, me preocupa que se quiera escapar de la realidad, que no quiera escuchar lo que le decimos, que no vea todo lo que falta en los barrios, que su prioridad sea el césped artificial y las flores, y no el asfalto y el cordón cuneta, me preocupa que no reconozca que hay falta de obras en los barrios”, sostuvo.







Entre sus propuestas, sostuvo que a través del poder participativo ciudadano, van a hacer que la gente viva mejor y que elijan las obras que quieren para sus barrios. “Queremos que los fondos que hoy maneja la Municipalidad estén donde deban estar, en cada uno de los barrios de la ciudad de Salta”, señaló.







Por su parte, Carlos Morello, destacó el cariño y el acompañamiento de la gente para con la lista del Frente Plural, a la vez que agradeció el apoyo del gobernador Urtubey. “Yo solo tengo palabras de agradecimiento, he aprendido mucho de él. Siempre nos marca el camino y nos dice que falta mucho que hacer por Salta”, sostuvo.

Además aseguró que ofrecen un proyecto distinto, sin propuestas vacías, con transparencia y sinceridad. “Muchas veces hemos llorado con los vecinos por los problemas que tienen, es la forma que entendemos la política, el contacto directo con los vecinos, viendo que es lo que les falta”, dijo.







También se acordó del intendente Gustavo Sáenz, a quien criticó por condicionar la ayuda social a cambio de apoyo o de votos. “Hay que erradicar esta forma de hacer política, la forma de hacer política es mirando a los ojos a los vecinos y no tratar de comprar las voluntades de los salteños”, manifestó.

Por último, señaló que el 22 de octubre no hay que caer en la trampa de la grieta. “No hay que alinearse de un lado o del otro lado, tenemos que votar salteños que defiendan a Salta, que quieren a Salta”, finalizó.

En el acto también hicieron uso de la palabra el vicegobernador Miguel Isa, el candidato a Diputado Nacional por el Frente Unidad y Renovación, Andrés Zottos, y para el cierre, el gobernador Juan Manuel Urtubey.