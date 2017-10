No haber votado en las PASO no inhabilita para votar en las generales

Todos aquellos que no pudieron sufragar en agosto podrán hacerlo sin inconvenientes este 22 de octubre. Previamente se deberá pagar una multa de $50.

Falta diez días para las elecciones generales y Juan Pablo Acosta prosecretario electoral del Juzgado Federal, contó en AM 840 que aquellas personas que no fueron a votar en las Paso no fueron inhabilitadas para hacerlo en la general.

“El no haber votado antes no significa que no puedan hacerlo ahora. Únicamente tienen que pagar la multa que en la primera infracción es de 50 pesos, si ocurren más ese monto va en aumento”, explicó



El plazo para pagar la infracción y justificar la ausencia venció ayer, aquellos que no regularizaron su situación deberán presentarse en el Juzgado Federal a pedir un volante que puede ser abonado en cualquier rapipago.

Finalmente explicó que en la mesa de votación los salteños encontrarán siete boletas con los candidatos a diputados nacional.