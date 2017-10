Assennato, afirmó que "todo lo que hace el municipio lo hace por afuera de las reglas, hay falta de control y de transparencia", refiriéndose a la falta de licitación pública de las obras de los "piletones" que planifican para el campo militar, y por la falta de control de algunas ordenanzas. Además, criticó que la prioridad es otra, "estamos en un municipio que según el intendente ha conseguido la mayor cantidad de recursos de la historia, pero esos recursos no se ven en los barrios, la prioridad no está puesta en lo que la gente necesita", dijo.

Con respecto al crecimiento de la ciudad y la unión con los municipios vecinos, el candidato a concejal reconoció que "existe un trabajo muy bueno que se vino haciendo desde el área metropolitana con lineamientos estratégicos" y agregó que "el municipio también ha hecho mucho en la gestión anterior, con el PIDUA 1 y el 2, que lamentablemente todavía no fue aprobado, que es una planificación de la ciudad con mirada metropolitana". Sin embargo, sostuvo que "más que mirar lo macro de lo metropolitano, todavía hay muchas deudas pendientes en la ciudad como la transitabilidad en calles como la Yrigoyen". Apuntó que "no podemos ordenar el tránsito en la ciudad si no se invierte donde se debe"; a pesar de ello, "me motiva la cuidad que merecemos, veo la que tenemos y nos falta tanto por hacer, pero se puede lograr fijando las prioridades", manifestó.

Por otro lado, pensando en el crecimiento en altura de la ciudad, entendió que "las reglas que marcan los límites están fijadas pero no se controla", y, por lo que consideró que "la gran problemática que tenemos es la vivienda, y creo que deberíamos avanzar en eso en el campo militar" y no coincidió con "piletones" que quiere el intendente. También, advirtió que "la discusión del crecimiento de la ciudad en altura se pasó por alto en el concejo deliberante", y subrayó que "primero hay que desarrollar lo que la gente necesita en los barrios, nos mueve poder hacerlo", finalizó.