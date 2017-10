El Polaco y Silvina Luna estarían esperando su primer hijo

Se podría decir que El Polaco donde pone el ojo, pone la bala. Esta frase, que suelen utilizar habitualmente aquellos que se proponen una meta y la cumplen, podría usarse perfectamente en esta situación.



Es que tras casi cuatro meses de puro amor, con planes de casamiento incluidos para 2018, Silvina Luna estaría esperando su primer hijo con el cantante de música tropical.



La información fue dada por Cora Debarieri, panelista de Infama, quien se basó en los problemas que tuvo la modelo para salir a escena durante la gira de Abracadabra en Rosario. La morocha se encuentra desde el jueves con náuseas, vómitos y mucho malestar, síntomas propios del embarazo.



Según la panelista, Luna comenzó a sentirse muy mal a bordo del auto que la estaba llevando a un programa de televisión, por lo que tuvo que desistir de participar del ciclo. "Ella dijo que la noche anterior había ido a una pizzería y había comido de más", contaron desde el programa de Rosario.



Al parecer, la modelo estaría cursando su segundo mes de embarazo y estaría esperando al tercero para anunciar la feliz noticia. Cabe recordar que pese a las críticas de las ex parejas del cantante, El Polaco y Silvina Luna pusieron fecha de casamiento: será el 23 de marzo de 2018.



"Tengo el deseo de ser mamá. Al lado de él, me dan ganas de formar una familia", decía tiempo atrás Luna. ¿Habrá llegado el momento?



Mientras tanto, El Polaco continua la batalla judicial contra su ex, Valeria Aquino. En los últimos días, la justicia determinó la extensión de la restricción perimetral por 60 días más del cantante hacia su ex pareja.