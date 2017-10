Cristina cerró su campaña con un masivo acto

a ex presidenta y actual candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana encabeza un acto multitudinario en el estadio de Racing, de cara a las elecciones del domingo y a unas horas del Día de la Lealtad Peronista.

"Venimos a hacer honor a la lealtad de un hombre, a Perón, que desde una humilde secretaría de Trabajo y Previsión le cambió la vida a los argentinos y luego de que ese pueblo lo rescató siendo Gobierno cumplió todas y cada una de las promesas de derechos, de conquista, de vida que le había hecho a ese pueblo. Porque en definitiva la lealtad es eso: comprometerse ante un pueblo, decir lo que va a hacer y después hacerlo", señaló la ex mandataria.

"Hoy tenemos un Gobierno que prometió el oro y el moro. Prometió pobreza 0, que no habría tarifazos, que ningún trabajador pagaría impuesto a las ganancias, que todo lo bueno se iba a respetar y que solo se cambiaría o mejoraría lo que estaba mal y hoy aquí, después de 20 meses de gobierno podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía, es a las mineras, a los Fondos Buitre, a su familia, a sus amigos, a sus socios, lealtad a Edenor, a Edesur. Esa es la lealtad que hoy puede exhibir el gobierno", señaló Cristina Fernández.

"Creo que aunque no seas peronista te tenés que dar cuenta de que lo que está pasando no es bueno para la Argentina ni para vos, ni para tus hijos. O acaso ¿es bueno este endeudamiento brutal, sin límites, que deberán pagar nuestros hijos y nuestros nietos? ¿No te das cuenta de que no se puede ir a lo largo de la vida endeudándote en moneda extranjera? Ya lo vivimos además, se trata de recordar lo que pasó en la crisis del '89, en el 2001. No hace falta ser peronista para recordar eso, basta con ser argentino y tener memoria. Malvinas, hace ya más de un año que se firmó el vergonzoso acuerdo en donde cedemos la explotación de nuestros recursos petroleros en nuestras islas, y podríamos seguir hablando de tarifas, de los jubilados, de los remedios. Hay que reflexionar argentinos, estamos a tiempo de poner un límite, no dejemos que estas políticas sigan avanzando y endeudando al país", agregó Fernández.

La ex mandataria aseguró que su partido está comprometido a "jamás levantar la mano en contra de los comerciantes, los trabajadores y las clases medias del país".

El acto comenzó a las 14 horas con la actuación de Pedro Rosemblat, conocido por su personaje de "El Cadete", luego se inició un show musical en el escenario montado sobre el césped del estadio Presidente Perón.

Además de Fernández, participan del acto, están Jorge Taiana, quien la acompaña en la boleta de senadores, los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Patricio Mussi (Berazategui).

De acuerdo con Infobae, también se sumaron al palco central Daniel Filmus, candidato a diputado nacional; Leopoldo Moreau, ex diputado y senador nacional; Martín Sabbatella, presidente de Nuevo Encuentro; el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli; el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza; Cristina Álvarez Rodríguez, ex ministra de Gobierno de Scioli; Hugo Yasky, secretario general de la CTA y "Tito" Nenna, dirigente de la CTA porteña.