¿A quién no invitará a su casamiento Dalma Maradona?

La feliz noticia se conoció por medio de una publicación de su padre, Diego Maradona. Dalma se casa con su novio rugbier, Andrés Caldarelli y ya comenzaron los escándalos. ¿Dónde festejarán? ¿Quién no será invitado? ¿Cómo será su vestido?

La polémica se desató al revelar que en lista de invitados no figuran personas del entorno de su padre.

"La gente con la que no me llevo bien no viene", fue la afirmación de la futura novia. Sus palabras fueron direccionadas hacia Rocío Oliva, pareja actual de Diego. A eso, su madre, Claudia Villafañe, agregó que no sería posible debido a que le hizo una denuncia a Rocío que incluye una restricción perimetral.



"Tiene una denuncia hecha por mí, no puede ir porque no puede entrar por la perimetral", aclaró Claudia y la ex del 10 dijo que tampoco irá su novio, Jorge Taiana. "¿Vas a ir con tu pareja a la boda?", le preguntaron en "Los Ángeles de la Mañana" y no dio vueltas para responder.

"No, no tiene nada que ver. Ni se planteó, ni se preguntó, ni nada", sostuvo.

Pero Oliva y Taiana no serán los únicos en no ir a la fiesta. Tampoco lo harán Verónica Ojeda, ni el pequeño Diego Fernando.

"No los invité y aún no se pudo generar un encuentro para conocer a Dieguito", dijo Dalma.

Según contó Dalma, quiere tener una fiesta en paz. "A mí lo que me importa es tener una fiesta en paz, poder estar contenta sin estar pendiente de nada que no tenga que ver conmigo o con mi pareja", sostuvo.