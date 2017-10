Hugo Varela mano a mano con InformateSalta: “En épocas de crisis, el humor se vuelve necesario”

Diversión, música y trayectoria: esa es la oferta que desembarca en el mes de noviembre en El Patio del Chaqueño. Junto a dos comediantes de la talla de Hugo Varela y el “Negro” Álvarez, El Patio ofrecerá dos noches de humor para disfrutar junto a sus deliciosas propuestas gastronómicas. La primera de ellas estará a cargo del cordobés de artefactos extraños y tendrá lugar el 3 de noviembre próximo. En tanto, el “Negro” Álvarez estará a cargo de la segunda fecha, prevista para finalizar el mes, el viernes 24.

Anticipándonos a la primera de las fechas, InformateSalta dialogó con Hugo Varela, uno de los humoristas más talentosos e ingeniosos que tiene Argentina. Recordemos que su último paso por nuestra ciudad fue en el 2014, año que nos presentó “Hugo Varela explosivo” en Teatro del Huerto con una amplia respuesta del público. Luego de tres años de ausencia, el cordobés desempolva su artillería pesada de instrumentos extraños y maquinarias curiosas para emprender el viaje que volverá a traerlo al Norte del país.

- Hace bastante que no viene a Salta, pero lo bueno de la ausencia es el reencuentro…

- Sí, lamentablemente me ausenté siendo que me encanta Salta. Eventualmente hacemos giras y en esas giras siempre hay zonas que uno recorre y otras que uno no recorre tan frecuentemente. Ahora volvemos a Salta para estar en el Patio del Chaqueño, un lugar que aunque no lo conozco, me hablaron muy bien de él. Sé que es un lindo lugar para lindos encuentros y a eso vamos. Será una linda oportunidad para encontrarme con la gente y hacerlos reír, hacerlos participar.

- El espacio donde se presenta es diferente a la dinámica que propone un teatro, una sala. ¿Cómo se siente con este estilo más asociado al Café Concert?

- Es algo que me encanta. Es una escala muy interesante porque uno puede ver a su público y jugar con ellos de manera más directa.

- ¿Cómo conformará el repertorio del 3 de noviembre atendiendo su ausencia sobre nuestros escenarios en los últimos años?

- Por lo general, el repertorio siempre incluye temas nuevos, juegos nuevos, algunos artefactos extraños de los que siempre llevo. También habrá un momento para los clásicos. A la gente le gusta escuchar algo que reconoce… es como los niños que les gusta que le cuenten el mismo chiste que ya conocen. Con tantos años haciendo esto, se imaginará que es casi obligatorio hacer algunos temas.

- En tantos años de trayectoria ¿el público se vuelve más exigente? ¿Sigue compartiendo sus códigos o cambia a partir de modas o tendencias?

- Las modas son eso, modas. Tienen más que ver con lo exterior, con lo superficial, con lo epidérmico, con el packaging, pero la esencia es la misma. También está la poética que tiene que ver con las cosas que nos pasan. Hay modas, hay cosas tecnológicas, pero lo teatral va más al fondo del asunto. Por ejemplo, en el teatro hice a un guapo al que le sonaba el celular, pensando justamente que ahora una obligación que todos tengan celular cosa que hace 20 años no ocurrían. Más allá de esas pequeñas piezas, en esencia lo humorístico, lo teatral, tienen que ver con cosas muy básicas y emociones humanas que son emociones ancestrales.

- ¿De qué se ríe Hugo Varela?

- Como todo ser humano, me causa risa lo sorpresivo. Obviamente lo que sorprende a uno es diferente a lo que sorprende a otro, pero observo mucho a los niños, a los animales. Eso me hace reír porque tienen comportamientos en los que uno se encuentra semejante. También me causan gracia aquellos personajes que se sienten importantes, soberbios, poderosos y luego se les escapa su debilidad. Esas situaciones que les obliga a bajar unos cuantos escalones son muy graciosas.

- ¿Cómo se logra la risa en tiempos difíciles?

- La Revista Humor tenía un subtítulo claro, decía: “La revista que anda bien cuando todo anda mal”. En épocas de crisis el humor se vuelve necesario y el humorista pasa de ser una pieza elemental en cuanto al oficio. Es como ser plomero, jardinero...esto es un arte y un oficio que tiene que ver con cambiar el ánimo de la gente. Imagínese que el peor lugar para un humorista es un carnaval, ahí no hace falta un humorista. En esto del oficio, nuestra tarea es cambiarle el humor a la gente, por lo que en las crisis, el humor toma un carácter prioritario y valorado.

Dejando hecha la invitación para todos los salteños, Hugo Varela se presentará en El Patio del Chaqueño el próximo viernes 3 de noviembre. Las anticipadas pueden adquirirse llamando a los siguientes números: 4118111 o 4112001.