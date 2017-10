Un médico cubano, entre los “milagros” y las polémicas de sus curaciones

Un masoterapista es señalado como un curador que hace milagros en casos especiales. Desde el Colegio de Kinesiólogos afirman que no tiene habilitación. También lo acusan de estafas por cobros desorbitantes.

Ronald Mora es el director de Sistema Integral para la Salud Cubano Argentina, y en estos momentos está en el eje de debates y polémicas, dado que muchos lo ven como un curador de problemas severos, pero que otros lo critican por cobros exorbitantes en sus prestaciones. Además no contaría con habilitación para ejercer la profesión.

Es que Mora tendría cierto renombre en sus pacientes, dado que las atenciones médicas que brinda habrían sido de ayuda para casos especiales y complejos. Uno de estos incluso se dio a conocer en el programa Tribu Urbana.

En el ciclo televisivo, se contó del problema de Demian, un chico de 3 años que habría vuelto a caminar a causa del tratamiento que recibió del cubano. Los padres del chico, incluso dejaron todo lo que tenían en Buenos Aires para venir a Salta a curarlo, vendiendo pizzas para solventar su tratamiento.







No obstante, el médico también es foco de controversia, dado que no estaría habilitado para dar las atenciones que realiza. Según informa Nuevo Diario, el Colegio de Fisioterapeutas, Kinesiólogos y Terapistas repudió la distinción que la Legislatura realizó a Mora, pues este no validó el título con el que se presenta y trata a pacientes con enfermedades complejas ejercicio, haciendo un ejercicio ilegal de la profesión.

Del mismo modo, el médico es señalado por los exorbitantes cobros que realizaría por sus servicios. El matutino ejemplifica que, semanas atrás un grupo de padres con niños con discapacidad organizaron un festival para recaudar fondos para poder acceder a los tratamientos, cuyo coste ronda los $10 mil mensuales.

En la red social Facebook, la madre de un niño que hacía atender con este médico tuvo un intenso cruce con, se intuye, podría ser Mora quien responde a las críticas desde el perfil de su sistema de salud.

“El objetivo de nuestra fundación es solamente recibir a los padres, que por tratamiento de alta complejidad de sus hijos necesitan realizarlo en otro país, reduciendo considerablemente los costos”, se identifica dicho lugar en la red social. A esta descripción, una de las posibles pacientes retrucó: “Es una mentira, lo viví en carne propia y hoy mi hijo (está) destrozado con un iluminación que le dieron y nunca cumplieron”. La respuesta que recibió fue con varios insultos hacia la mujer.