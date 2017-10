Olmedo confirmó la renuncia de su candidato a concejal

Salta Somos Todos modificó su lista a cinco días de las elecciones generales, tras la renuncia de su candidato a concejal Víctor Gutiérrez, quien en diálogo con InformateSalta adujo diferencia de criterios con Alfredo Olmedo.

Consultado por este medio, el presidente del partido y diputado nacional dijo: “Nuestro partido lleva adelante una conducta partidaria, de valores y trayectoria de vida. Por distintos motivos alguno en la vida puede tener problemas personales si alguien no los tiene resueltos desde nuestro partido no admitimos que lleve adelante una banca porque puede que use la política para solucionarlos”.

Si bien fuentes consultadas por InformateSalta dijeron que fue el propio Olmedo quien pidió al Tribunal que se le dé la baja acusándolo de hacer campaña para otro candidato, éste minimizó los hechos asegurando todo de trata de “problemas personales”, aunque dejó entrever que “quienes no tengan resueltas cuestiones ideológicas no estará en el partido”.

Finalmente explicó que será Nora Pussetto quien encabece la lista como candidata a concejal. Sobre los augurios para el domingo aseguró: “No tengo dudas de que Zapata va a ser diputado de la Nación y que Julio Moreno será diputado provincial y que van a entrar por lo menos dos o tres concejales y con amplias posibilidad de que Hoyos quiebre esa grieta entre el oficialismo y gane la senaduría”.