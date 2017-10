Desde la Coalición Cívica critican la entrega de Cambiemos Salta a Gustavo Sáenz

El contenido de la Carta destinada a Marcos Peña, jefe de Gabinete:

CARTA ABIERTA A MARCOS PEÑA.

Estimado Marcos: Entiendo que a unos dias de las elecciones debas venir a apoyar el experimento desafortunado que alguien hizo sin supervision de un adulto cuando entregó Cambiemos Salta a Gustavo Saenz. Quizás en el apuro no sepas lo que todos los votantes salteños sabemos, y quizás esta carta te sirva porque son muchas las provincias y no se puede estar en todo.

Saenz es del grupo de Miguel Isa y ambos fueron fervientes Cristinistas hasta hace meses, también Saenz fue candiato a vicepresidente de Massa y también lleva en su frente (sin pedirle permiso al PRO) a lo mas puro del moyanismo que es Guaymas. Si Marcos, cuando abrazas a Saenz abrazas a Cristina, a Massa y a Hugo Moyano a la vez. Ellos Marcos representan la continuidad y no el cambio mas allá de lo que tu veredicto afirme desde una desesperada campaña y mas allá del grito afónico y proclamador de un funcionario que no conoce como piensa el salteño.

Marcos, en Salta hace 30 años tenemos un partido único y queremos cambiarlos a ellos por otros, imaginate a Insfran (de Formosa) pero un poco menos. ¿Si Insfran diría que es el cambio le creerias? ¿le levantarías la mano?

Marcos, en la lista 3 de la UCR no sólo estan todos los radicales salteños, tambien hay muchos del PRO y toda la Coalición Civica que dimos nacimiento a Cambiemos. Marcos Cambiemos es nuestra creatura y por eso sabemos como es y sobre todo sabemos como no es. Marcos, Cambiemos no es kirchnerista ni massista ni moyanista por más que alguien venga en un avión lo diga y se vuelva. A mi que vengo trabajando en la C. Civica desde hace años en Salta elección tras elección me ofende que un K o un Moyanista me venga a explicar lo que es Cambiemos, pero mucho más me ofende que vos me digas que me subordine a ellos e insinúes que dejemos la politica en manos de los otros. Marcos, como argentino te digo que soy un legítimo protagonista del cambio que estamos haciendo entre todos, me lo gané en la trinchera electoral, cuando seas candidato vas a ver que duro es. Somos adversarios de Saenz y de Urtubey por igual, ambos representan a lo viejo que ya no queremos. Ya te vas a dar cuenta del error y vamos a trabajar juntos para el 2019. Abrazo.