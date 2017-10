Macri pidió "máxima prudencia" a sus funcionarios por el cuerpo hallado

El Presidente bajó la orden de no hablar a sus ministros y de tener "extremo cuidado" en los contactos con los periodistas. Habría una conferencia de prensa a la tarde.

No importa a quién se le consulte, la respuesta en la Casa Rosada es una sola: "No va a hablar nadie hasta que no lo haga la Justicia". Este extremo cuidado responde a una orden directa del Presidente, que pidió "máxima prudencia" a sus funcionarios ante la aparición de un cuerpo en el río Chubut que, investigan, si es el de Santiago Maldonado.

Con el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj en Esquel y el ministro de Justicia Germán Garavano en contacto con la familia Maldonado a través de los abogados, Mauricio Macri quiso asegurarse que desde su Gobierno no surgieran más declaraciones públicas "hasta que haya una confirmación oficial". También se instruyó para que se tuviera mucho "cuidado" en el contacto en off con los periodistas.

Una vez que eso suceda, el encargado de hablar será Garavano. No obstante, en el edificio de calle Sarmiento preparan una conferencia de prensa para esta tarde.

Mientras la Justicia define si traslada el cuerpo a Buenos Aires (sería también a la tarde) y algunos organismos de derechos humanos y la izquierda convocan a una marcha a Plaza de Mayo para esta tarde, Macri trazó su agenda desde la residencia de Olivos y sigue el tema junto a sus colaboradores más cercanos.

Desde el Gobierno aclaran que estaba previsto desde ayer y que no obedece a un cambio en virtud de la protesta.

Tras la reunión de coordinación, el jefe de Estado partirá rumbo a Uruguay, para participar en la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud que se desarrolla en Montevideo.

Desde allí iría directo a La Plata, para compartir el último acto de campaña con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ya que mañana se desdoblarán para los cierres en Córdoba y en Lanús.

De todos modos, nadie se anima a descartar que haya cambio de planes, teniendo en cuenta que el acto está previsto para las 18.45, casi en simultáneo con la movilización por Maldonado. "Yo creo que hay que suspender los actos de campaña por respeto a la familia", evaluó ante Clarín un alto dirigente de Cambiemos.