Feriados 2018: El 17 de junio quedó entre las fechas "trasladables"

En la nueva ley de feriados puentes, la fecha del fallecimiento de Güemes quedó entre los cuatro días no laborales trasladables. Fortines gauchos habían adelantado a InformateSalta que recordarán al prócer en su fecha, pese a la medida.

Recientemente, el Gobierno de la Nación promulgó la ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana largos, votada el mes pasado por el Congreso, que habilita al Poder Ejecutivo a establecer tres feriados puente al año.

Dentro del contenido del texto de la ley, se confirmó un caso que InformateSalta había previsto, respecto al feriado del 17 de junio: efectivamente, el día del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes quedó entre las fechas no laborales trasladables, junto a otras tres conmemoraciones.

Así lo determina el Artículo 1° de la ley, la cual fija como "feriados nacionales trasladables" al 17 de junio, al 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín), el 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), junto al 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

De esta manera se confirmó algo previsto por este medio, quien viendo que los salteños siempre honramos con la “Guardia bajo las estrella”, la noche del el 16 de junio, esperando la llegada del 17 para todos los actos centrales, y desfile en honor a nuestro máximo héroe, debiéramos acostumbrarnos que al ser un feriado nacional esa fecha, ésta se modificara según el día que toque al ser considerado trasladable.

No obstante, distintas voces ya adelantaron a InformateSalta que las conmemoraciones no se modificarán pese a la ley, e inclusive que Salta mantendría el feriado para el 17, aunque no coincidiera con el resto del país.

“Creo que en Salta sigue siendo feriado provincial y se respeta el día que caiga.Toda la vida se respetaron los festejos en honor al general”, manifestó en su momento a este medio Francisco San Millán, vicepresidente del Escuadrón de Gauchos, quien consideró una falta de respeto el posible cambio: “aquí siempre lo celebramos el día de su muerte, el 17 de junio, caiga el día que caiga; nosotros vamos a honrarlo igual”.

Inclusive, el diputado nacional Pablo Kosiner, autor de la ley del feriado nacional por Güemes, sostuvo que el proyecto no cambiaba en nada. “Salta tiene su propio feriado que es inamovible, esta ley tiene que ver con los feriados puentes, no con la movilidad del 17 de junio”, señaló.