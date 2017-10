Contundente carta abierta de Rueda a Marcos Peña

Tras el polémico discurso del jefe de Gabinete de Nación, el candidato a senador por la UCR le dejó en claro que cometió al menos dos errores y una injusticia. “La lista que viniste a apoyar no significa cambio de ninguna especie para Salta”, sentenció.

Luego de que el jefe de Gabinete de Nación, Marcos Peña, afirmará que la única lista del cambio en Salta es la “liderada por Durand Cornejo” y le recomendará a la gente “no dejarse engañar”, Roque Rueda, candidato a Senador por la UCR, le dejó en claro que cometió al menos dos errores y una injusticia.

En ese marco, le explicó que la lista que vino a apoyar no significa cambio de ninguna especie para Salta y que Durand Cornejo no es quien la lidera, a la vez que le dejó en claro que la UCR no intenta engañar a nadie, sino justamente lo contrario. “Averiguando un poco sobre las últimas décadas de Salta hubieses evitado que te hagan incurrir en esos errores y cometer esa injusticia”, dijo.

A continuación el resto de la carta

Brevemente te comento: Juan Carlos Romero gobernó Salta y presidió el PJ local desde 1995 hasta 2007. Para eso modificó dos veces nuestra Constitución, la última en 2003, de manera vergonzosa, cambiando un solo artículo. Urtubey fue un fervoroso romerista.

En 2007 Urtubey salió por fuera del PJ con el FPV y se compró al Partido Renovador, que era la mayor fuerza de oposición. Pocos meses después de ganar, era Presidente del PJ local (lo sigue siendo), y tenía 56 de los 60 diputados de la Legislatura. Todos los romeristas ya eran urtubeicistas.

En 2015 el que salió por fuera fue Romero. Se presentó, increíblemente, como la alternativa a Urtubey. O sea que para cambiar había que volver al pasado. Perdió. Gustavo Saenz ganó la Intendencia y eso lo llevó a ser candidato a vice con Massa, para competir contra Cambiemos.

Gustavo Saenz hizo toda su carrera política alineado con Romero, con Urtubey, con Menem, con los Kirchner, y de manera especialmente íntima con Miguel Isa, actual vicegobernador de Urtubey. Ninguno de los negociados de Isa fue mínimamente investigado cuando Sáenz llegó a la Intendencia.

¿Realmente crees que el cambio para Salta puede venir del frente de Saenz y Romero? ¿Crees que si Gustavo Saenz es gobernador no va a ser también presidente del PJ? ¿Crees que los que hoy están con Urtubey no se van a alinear detrás suyo inmediatamente?

Vos tenés enormes responsabilidades nacionales y lo entendemos. Pero nosotros tenemos las nuestras como salteños. Nosotros no vamos a desertar, haciéndole el juego al partido que ha sumido a nuestra Provincia en la pobreza, en la carencia absoluta de instituciones, en la desigualdad y en el atraso. No hay cambio real en el país que pueda basarse en feudos provinciales. En eso ejercemos con firmeza el federalismo que proclama Cambiemos, también en materia política.

Hemos sido respetuosos de las decisiones y estrategias nacionales de Cambiemos, y eso a pesar de que aquí terminó llamándose Cambiemos País. Hubiera sido bueno que, reconociendo eso, averiguases un poco más, para conocer por qué motivos en lo provincial no nos integramos a ese menjunje al que tuviste que arengar ayer.

Hubieras sabido que nuestra lista está integrada, también, por referentes del PRO y la Coalición Cívica, y que somos gente honesta. Hubieras sabido que no estamos engañando a nadie, sino al revés, desenmascarando una nueva trampa del PJ para seguir gozando del poder.