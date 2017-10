Caprichos de Salta: Escarabajos y alacranes

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas la décimo octava entrega de la ficción de InformateSalta.

Hace más de una semana que no me cruzo con el Ciego Jorge. La última vez que lo vi se lo notaba ensimismado, taciturno, preocupado. Recuerdo que llevaba a un changuito con él y lo hacía levantar piedras por las calles de los barrios, escrutando rincones y yuyales. Miraba al norte y como desafiando al viento caliente, se quedaba quieto; resoplando y carraspeando alguna bronca o tristeza trancada en la garganta.

Me siento en un banco de la plaza Belgrano; aflojo el cuerpo y cierro los ojos. Cuando mejor me siento, escucho:

-Siryab, no te relajes… se está yendo todo a la mierda y vos te echas en un banco como si nada…

-¿De qué me está hablando? ¡No sea enfermo, hombre! ¡Déjese de joder; no tengo ganas de andar renegando con esas locuras de kermese! – Levanto el tono, indignado, por perder mi momento de introspección-

Entonces Jorge me palmea la pierna izquierda y me cuenta una de sus fantásticas interpretaciones de las conductas humanas y no tan humanas:

-Mirá, chango, mi abuela fue una vieja bien jodida pero muy sabia. Ella me enseñó que cuando la gente se pone muy opa y no engancha la huella hay que mirar al resto de los bichos. Ellos tienen la respuesta. Los dioses son más amables con ellos porque no hacen daño al cuete como nosotros. Es más, los insectos son una versión mejorada de la vida con respecto a los humanos. Pueden caer de grandes alturas sin morir por el golpe y, fundamentalmente… no se casan ni inventan boludeces como el dinero.

-Desarrolle la idea, por favor, porque no entiendo una goma de lo que me está diciendo.

-Bien. El bicherío canta el estado de situación. Han mermado los escarabajos y han aumentado los alacranes. Eso implica que estamos a las puertas de una desgracia, algo va a pasar… algo fulero.

-Sigo sin entender.

-Mirá, el alacrán cuando pica hace una quemazón insoportable; es el fuego; son las almas de las personas que han tenido una vida poco respetable. Han sido engañadas en creencias e ideas contrarias a la lógica de vida más simple. O sea… gente estúpida… gente que ha sido convencida, que se dejó vencer y perdió el tiempo. Eso sí, la gente después de finada se aviva… paradójicamente… y finalmente reconoce su zoncera. Los alacranes son esas almas que vienen a vengarse de las costumbres perniciosas que los condenaron a la infelicidad. Se tienen que sacar el veneno del error y la vergüenza de alguna forma.

-¿Y los escarabajos?

-Esas son las almitas buenas, las que entendieron más o menos bien la vida. Son los hijitos del Jepri, el sol. El sol también es fuego pero no quema… ilumina y da vida. Los escarabajos andan pechando caca de un lado a otro… se sacan la mierda de encima… Bicho sabio el escarabajo… ¿Entendes?

-Creo que sí. A no ser que me esté engañando para que me vuelva un alacrán.

- Vos quédate tranquilo; te estoy avivando gratis. Retomemos la cuestión: Cuando hay más alacranes que escarabajos, hay más almas resentidas y enojadas que almas condescendientes y dadoras de ayuda. Donde hubo opas abundan alacranes.

-Dígame, Jorge ¿Qué se puede hacer?

-No mucho. Sólo mirar el interior de las alpargatas antes de meter el pie y no meter la mano en cualquier bolsillo sin sacudir la pilcha. No te olvides que esto es una señal y un castigo. ¡Eso sí! ¡No se te ocurra pisar un escarabajo nunca! eso es un daño irreparable, empeoraría la desventaja…

-¡Eso es muy difícil!

-Más difícil es vivir siendo un imbécil…

-¿Y si matamos a todos los alacranes?

-¡Ese es el peor error! ¡Porque el alacrán es el control natural del opa! Son los opas los más picados… El opa nunca entiende nada por eso es fácil envenenarle el alma y el cuerpo. Cuídate, chango.

-¿Me está diciendo opa?

-Todos tenemos un momento de distracción… de debilidad… vo´ve´.