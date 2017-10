Wanda en una tapa al desnudo con ¿exceso de Photoshop?

El paso de Wanda Nara (30) por la Argentina, además de acompañar a Mauro Icardi (24) en sus partidos con la Selección Nacional, sirvió para que la modelo se permita grabar una participación especial en Golpe al corazón, la tira que protagonizan Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler por Telefe, y realizar una tapa muy provocativa para la revista Caras.



“Me encanta trabajar. Lo hago desde muy chica y amo hacerlo. ¡Amo ganar mi plata! Recuerdo que en el colegio tenía tantas faltas precisamente por trabajar que, teniendo el dinero para mi viaje de egresado, no pude ir porque me quedaba libre si lo hacía. Pero todas mis faltas al colegio eran por trabajo. Hice de todo. Cuidé chicos siendo niñera, trabajé de camarera, atendí un negocio de ropa y hasta animé fiestas infantiles…”, recordó Wanda, dejando en claro que no quería dejar pasar la oferta de actuar en el culebrón de Quique Estevanez.



“Todo lo que hacía me parecía poco. Empecé ganando 10 pesos la hora y, si me tenía que quedar limpiando todo el salón, lo hacía porque sabía que ganaba 10 pesos más por esa hora extra. Por eso me da mucha risa cuando me instalan eso de ’esposa de jugador que no hace nada…’. No es mi caso ni nunca lo fue. Sólo que un período de mi vida prioricé mis embarazos y cuidar yo misma de mis bebés recién nacidos, que también representa un tremendo trabajo. Pero jamás me voy a arrepentir porque fue el trabajo que más feliz me hizo”, remarcó la modelo, que hoy además se encarga de negociar los contratos de su marido.



“La verdad es que una necesidad económica no tenía. Hoy podría vivir sin trabajar porque además de siempre haberlo hecho, me ocupé de invertir lo que gané pensando que eso me permitiría no sufrir esa necesidad de tener que hacer algo. Pero, evidentemente, es algo que no está en mi esencia”, dijo. Y admitió que su hermana la molesta por la cantidad de proyectos que la tienen siempre ocupada. “No podría vivir sin hacer algo. Mi hermana Zaira no lo entiende y a veces me dice: ‘¡Qué ganas de hacer cosas! ¿Con qué necesidad?’ Y me hace morir de risa. Pero yo termino un proyecto y siempre ya estoy iniciando otro. No puedo estar sin generar algo. Muchas veces trabajo como si realmente tuviera que pagar un alquiler y creo que ese es el secreto. Le pongo la misma pasión que cuando de verdad lo necesitaba, para pagarme el tren que me llevaba a los casting que me presentaba”, rememoró.