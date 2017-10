Para Zottos, Leavy defenderá la corrupción K y Grande el ajuste de Macri

El candidato a diputado nacional por el frente Unidad y Renovación se comprometió a defender los intereses de los salteños y aclaró que no será parte de la grieta entre kirchneristas y macristas. Conocé sus proyectos.

Tras el acto de cierre de campaña en la ciudad de Orán, Andrés Zottos, candidato a diputado nacional por el frente Unidad y Renovación, visitó los estudios de InformateSalta, y se comprometió a defender los intereses de los salteños y no sumarse a la grieta entre kirchneristas y macristas.

En ese marco, se mostró crítico del ajuste y el aumento de tarifas implementado por la gestión de Mauricio Macri, a la vez que manifestó que rechazará cualquier intento de aumentar la edad jubilatoria y la flexibilización laboral. Además reprobó que en el presupuesto no se haya incluido las obras en ruta 34.

Con respecto a sus proyectos, explicó que propondrá una ley de primer empleo joven e impulsará la modificación del Art. 10 de la ley de PYMES para que las pequeñas y medianas empresas reciban beneficios impositivos.





Por otro lado, apuntó contra Sergio “Oso” Leavy, del frente Ciudadano, al que trató de desleal, y Martín Grande, de Cambiemos, sobre quien dijo apoyará a Macri aún contra los intereses de Salta. “Yo he participado de un debate en la UNSA en Tartagal, y ninguno de los dos apareció, tal vez no tenían propuestas que discutir”, lanzó.



No obstante, prefirió apartarse de la disputa interna de Cambiemos, que se acrecentó con el apoyo de Marcos Peña, jefe de Gabinete de Nación, a la lista de Gustavo Sáenz. “Es un problema de ellos, no de los salteños, para mi lo que más me importa es luchar contra la pobreza la indigencia, las necesidades básicas insatisfechas”, sostuvo.

En relación a los problemas de la sociedad, sostuvo que la mayoría pide trabajo y mayor seguridad, aunque también agregó que le reclaman por muchos temas municipales, que son responsabilidad de Gustavo Sáenz. “Nos piden por la suciedad de los canales, el estado de los barrios”, indicó.





También se refirió a la violencia de género y la trata de personas, y aseguró que es necesario destinar partidas presupuestarias en forma específica para la víctima y también para los hijos, como así también crear refugios que brinden contención las 24 horas, tanto en Capital como el interior.

Por otro lado, manifestó que se trata de una elección importante que puede marcar el destino de los salteños. “A pesar que hemos hecho mucho, aún falta, tenemos la posibilidad histórica de llevar a un salteño a la Nación, hoy está entre los dirigentes políticos mejores vistos y podría solucionar los problemas de Salta y el Norte mucho más rápido”, dijo.

Finalmente, les dejó un mensaje a los salteños. “Tengan la plena seguridad que en cada acto mío va a estar nuestra querida y amada Salta, y en cada proyecto van a estar todos los salteños, nosotros no tenemos que participar de esa grieta, por un lado Macri y otro kirchnerismo, tenemos que defender nuestra tierra gaucha”, finalizó.