"La política es servicio, voy a ser la voz de cada barrio"

Esta campaña electoral, puso en la escena a numerosos periodistas en busca de ingresar a la política. Uno de ellos ha sido Adrián Valenzuela, ex Movilero de Canal 11, quien luego de 20 años renunció a su trabajo para abocarse a su candidatura a senador provincial por Capital.

Valenzuela, en diálogo con InformateSalta, indicó: “Me llevo mucha experiencia, sincera y de vida. No cualquiera deja un medio de comunicación después de 20 años de trabajo, de compromiso y servicio”.

Afirmó que la política tiene que recuperar el servicio, “ha sido una campaña muy dura para mí como personas, se han dicho un montón de cosas que ni siquiera tiene sustento” agregó con respecto a las múltiples denuncias que le hicieron durante los últimos meses.

Dedicó su último mensaje a los políticos que continúan, según su perspectiva, con la vieja política. “Yo los califico como tilingos porque los tilingos son personas de baja estima, hipócritas que menosprecian la voluntad de la gente y la gente no se menosprecia. Son una manga de tilingos que no aprendieron nada. Tienen miedo porque se termina la clase política”.

Además, Valenzuela aseguró que: “Se ha recuperado en el Frente Unidad y Renovación el respeto a la gente, para mirarla a los ojos, para estar antes que los propios vecinos lleguen. Acá no hay egos personalistas ni partidistas”.







Entre las propuestas del candidato a senador por el Frente Unidad y Renovación está el proyecto de la Revolución del Título Propietario. “El 35% de los salteños no tiene título de propiedad, al no tener el título de propiedad no tienen la fecha de nacimiento de su casita, no acceden a crédito no acceden los servicios básicos” agregó.

Y con esta iniciativa sostuvo: “Si el salteño me da la posibilidad de llegar al Senado le aseguró que tendrán un tipo del barrio, una voz activa, los salteños tendrán la posibilidad de hablar a través mío”.

Por último, Adrián Valenzuela destacó que hoy la política plantea personas más allá de partidos “con ganas de servir, de involucrarse. Es muy fácil criticar, seguir detrás de un escritorio, seguir detrás de un micrófono, pero involucrarse al servicio de la gente no todos lo hacen. Hay un cambio histórico, ojala la gente lo entienda el domingo. Y se empezó a gestar desde el Norte salteño.”