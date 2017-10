Urtubey: “Espero que nos vaya bien porque nos abrimos a la participación”

Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta y conductor del Frente Unidad y Renovación dialogó con medios digitales de frente a la elección legislativa del próximo 22 de octubre. Destacó que estos comicios son tan importantes como las PASO ya que le permitieron involucrar a la ciudadanía en la conformación de sus listas.

"Estas elecciones son distintas para nosotros, las PASO no fueron una encuesta, fueron una elección de verdad. En Salta nosotros en vez de elegir una lista le dijimos a la gente elijan la lista ustedes, y para mí es esa es la forma democrática de verdad" indicó a InformateSalta.







Además destacó que el equipo del Frente Unidad y Renovación es más grande que las individualidades recordando lo que fue el Día de la Lealtad el pasado martes en la sede del PJ. “Somos optimistas que podemos obtener un buen resultado electoral el domingo, en toda la provincia, incluso en los lugares más adversos como la Capital. Espero que nos vaya bien porque nos abrimos a la participación, hicimos internas, dejamos que la gente participe y advertimos un clima distinto” dijo Urtubey.

Uno de las bancas claves en esta elección es la de senador por Capital, ya que el oficialismo la perdió en el 2011 quedando en manos del Partido Obrero. En esta oportunidad, se impulsó la candidatura de Adrián Valenzuela, la cual tuvo una amplia aceptación durante las PASO. El gobernador de Salta expresó su entusiasmo por dicha candidatura ya que considera que le aporta frescura y pasión a la militancia.

"Si gana el domingo y se lo incorpora al Senado vamos a tener un actor muy activo en términos de la discusión no solo política sino en términos sociales de Salta. Valido lo de activar la participación de nuevos actores de la política. Me parece que nos va a permitir una agenda más actual en cuanto a la representación" afirmó.







En este marco, consideró que la actual senadora Gabriela Cerrano (PO) mantuvo una representación muy sesgada ideológicamente lo que no permitió que se les diera soluciones concretas a los habitantes de Capital. “Me parece bien que los dirigentes tengamos nuestra ideología pero hay que ser prácticos y resolver los problemas de la gente. Porque si nosotros lo único que sostenemos es eso, es decir, vos sostenes tu prestigio diciendo cosas esplendidas diciendo todo lo injusto del orden pero la gente la pasa mal, no está bien. Prefiero gente que se embarre un poco que no tenga tanta pureza e intelectual ideológica y tenga más compromiso con la realidad concreta de los salteños” sostuvo el gobernador Salta.

Otro de los temas abordados durante la entrevista con InformateSalta fue la importancia de mejorar la calidad institucional en la Legislatura provincial a partir de la limitación de los mandatos. Ante esto, el gobernador Urtubey indicó está de acuerdo con la iniciativa que propone tanto Adrián Valenzuela como Bettina Romero pero advirtió que no sólo hay que poner foco en esta cuestión sino también en generar más canales de participación.







“Comparto la idea me parece bien pero hay que generar es mayores niveles de participación ciudadana. El foco lo pondría en como garantizo que participe más gente en la actividad pública. De cualquier manera, no solo siendo candidato. Pensar que todo el tema es la representación es no entender que el sistema institucional en el mundo moderno se ha tornado casi tan participativo como representativo. Si ponemos todo el foco solamente en como mejoramos o no niveles de representación políticas nos estamos olvidando de la otra, que canales de participación das” explicó.

En este sentido, el gobernador recalcó que Salta ha tenido una renovación muy fuerte en la Cámara de Diputados y Senadores, al igual, que en los cargos ejecutivos municipales.

Finalmente, Juan Manuel Urtubey indicó que en los próximos dos años trabajará para que su mandato termine muy bien y la gente de Salta valore esto. “Al lado de eso voy a trabajar, cualquier sea el resultado del domingo, en la construcción de una alternativa en la Argentina que le permita no sólo al peronismo sino también a otras fuerzas plantear instancias superadoras primero que ayuden al gobierno actual y segundo instancias en términos de construcción de futuro. En política, por mi experiencia de más de 30 años de militancia, cuando tu objetivo es una candidatura personal habitualmente el resultado en negativo, hay que trabajar en una construcción colectiva” concluyó.