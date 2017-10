Es ciega y viaja 24 kilómetros a caballo todos los días para ir a estudiar

Lucía Montenegro tiene doce años y vive en el monte, en Traslasierra, Córdoba. Todos los días, cuando amanece se sube al caballo y con sus hermanos recorre 24 kilómetros entre ida y vuelta para ir al colegio. "Ella tiene muchas ganas de aprender, y no falta nunca a menos que haya un temporal", contó Karina Gauna, profesora del colegio IPEM 137 de La Paz.



Liliana, la mamá, explicó que aunque para ellos se volvió cotidiano ver a Lucía cabalgar junto a sus hermanos, entiende que llame la atención de los que no conocen su historia. "Desde las cuatro años que va así a la escuela. Si por alguna razón tiene que ir caminando, también lo hace, siempre con una sonrisa", aseguró.



"Ella puede con todo, te hace ver mucho más allá con el corazón", dijo Mili Ortiz, su preceptora. La nena aprendió el sistema Braille para poder leer y cada día se propone superarse. Desde los Altos de Corralito, emprende el camino junto a su hermano Víctor de 17 años, su primo Emanuel de 15 y su hermanita. Dejan los caballos pastando en el paraje Loma Bola y caminan media hora más hasta el colegio. Además de cursar, en la escuela también almuerzan y meriendan hasta la hora del regreso.



Según cuentan los medios locales que estuvieron en el lugar, no tienen electricidad, cocina con fuego y consiguen el agua de una vertiente cercana. “Menos vacas, tenemos todo tipo de animales”, relató Víctor. Juntar leña, levantar los huevos de las aves y cocinar junto a su madre son tareas en las que Lucía también contribuye cotidianamente.