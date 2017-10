Marcharán para reclamar por maltratos a parturientas

La familia de Lucrecia, la joven que perdió a su bebé durante el parto en el hospital Público Materno Infantil, está decidida a fijar un precedente, pidiendo que a las parturientas se les dé un trato humanizado; por eso organizaron hoy una marcha que busca poner en evidencia “los actos inhumanos que suceden en ese nosocomio”.

Por Radio Vos, Jésica, cuñada de la víctima contó que buscan visibilizar “los maltratos, negligencia, abandono de persona y en el peor de los casos muerte. Por eso nos vamos a reunir a las 19 en el Monumento 20 de Febrero y vamos a marchar pacíficamente hacia el hospital”.

La joven extendió la invitación para que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto. “Invito a las mujeres que sufrieron situaciones de maltrato, aquellas que perdieron a sus bebés, a las familias a los amigos para que estas cosas no vuelvan a pasar”.

En ese sentido aseguró que su cuñada vivió una pesadilla dentro del hospital. “Hubo un daño irreversible. Cuando llegamos no nos querían atender, te mandan de nuevo a la casa. Te dicen cosas como ´que estás exagerando´ `que las cesáreas no son políticas del hospital´. Mi sobrino nació sin vida y a mi cuñada le dieron el alta pero no le querían entregar el acta de defunción, nadie se quería hacer cargo”, denunció.

Al conocer que desde el nosocomio aseguraron que la muerte de la criatura fue inherente, la familia sigue pidiendo explicaciones: “Queremos que nos expliquen qué significa muerte inherente. En el acta nos pusieron muerte desconocida. Ese día también murió otro bebé que estaba por nacer. Investigamos y no existe una tasa de mortalidad infantil, no son públicos los datos”, finalizó.