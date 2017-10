Votó Adrián Valenzuela, candidato a senador provincial por Capital

Fue uno de los primeros en emitir sufragio en el Colegio ex Nacional. Mirá el momento del VOTO. "He trabajado mucho, no me ha quedado barrio por recorrer", dijo.

El candidato se manifestó con tranquilidad y satisfecho por el trabajo realizado durante los meses de campaña: "He trabajado mucho, no me ha quedado barrio por recorrer. Tuve la fuerza para recorrer dos o tres veces algunos barrios, no esquivé el bulto como se dice. No dejé de caminar nunca durante estos cuatros meses, con el convencimiento de que es posible generar otras experiencias y más compromiso", dijo a InformateSalta.

Valenzuela consideró que, "como un simple ciudadano, no es nada fácil saltar a la política desde cero, pero con la experiencia de haber recorrido durante 20 años los barrios con el compromiso de seguir trabajando pase lo que pase después de las elecciones".

"Chico malo" reconoció el gran aprendizaje que le dejó su primer participación en la política. "Aprendí mucho, eso es lo más importante, haberme conocido a mí mismo. El voto es soberano y hay que respetarlo. Me voy a desayunar, recorrer algunas escuelas y esperar los resultados en casa".