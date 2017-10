“Como peronistas debemos construir una alternativa”

Pasadas las 11 horas, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, acompañado de su esposa Isabel Macedo, arribó a la escuela de Finca Las Costas, donde minutos antes de emitir su voto, dialogó con los medios.

Urtubey, en diálogo con InformateSalta, aseguró que hoy es necesario priorizar que a la Argentina le vaya bien, a la vez que sostuvo que como peronistas deben construir una alternativa. “Lo urgente hoy es que a la Argentina le vaya bien, y que vamos para adelante”, dijo.

Además destacó que el sistema de voto electrónico permitirá conocer los resultados mucho más rápidos que a nivel nacional. “Es una evolución muy aceptada por la gente, con mucha transparencia, seguro que antes de las 9 vamos a tener resultados, mientras que en las nacionales vamos a tener que esperar”, expresó.







Por otro lado, se refirió al caso Santiago Maldonado. “No entré nunca en ningún tipo de especulaciones y no quiero entrar, me parece que cuando la justicia esclarezca todo eso, estará claro donde estará la responsabilidad, me parece que buscar incidencia política no está correcto”, señaló.

Finalmente, no ocultó su felicidad por el embarazo de su esposa. “Realmente estamos muy felices, así que bueno con mucha ilusión, ansiedad, es una larga espera”, finalizó.