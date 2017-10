Elecciones 2017: Cristina Kirchner no votará al igual que en las PASO

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana no lo hará por "problemas operativos en los vuelos para regresar" desde Río Gallegos a Buenos Aires.

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, no irá a votar en las elecciones generales por "problemas operativos en los vuelos para regresar" desde Río Gallegos a Buenos Aires, ya que la ex presidenta debe sufragar en la capital santacruceña porque allí se encuentra empadronada, a pesar de que se postula como legisladora en representación del distrito bonaerense. Desde la mañana, la ex presidenta recorrió el centro de cómputos de su fuerza.

Al igual que ocurrió en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto, Cristina Kirchner no ingresará al cuarto oscuro y la explicación oficial por parte del equipo de campaña a Télam es que "se debe a la falta de frecuencia de vuelos" que hay desde el aeropuerto de Río Gallegos o de la ciudad santacruceña de El Calafate para regresar a la ciudad de Buenos Aires.





En una simple búsqueda de vuelos para salir ayer sábado desde el aeropuerto Jorge Newbery con destino a Río Gallegos y volver hoy domingo a la mañana lo más temprano posible para asistir al bunker de Unidad Ciudadana en el club Arsenal de Sarandí, en Avellaneda, se constató que Aerolíneas Argentinas y Latam no disponen de lugares en sus vuelos.

En cambio, una reconocida empresa de viajes y turismo ofrecía asientos disponibles en clase económica para partir hoy a las 22.35 por un vuelo de Aerolíneas Argentinas y volver desde Río Gallegos a las 8.55, lo que obligaría a la ex presidenta a votar muy temprano y llegar con los tiempos muy justo al aeropuerto.

Fuente: Telam