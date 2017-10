Zottos: “No pudimos salir de la grieta entre Cambiemos y el Partido de la Victoria”

Andrés Zottos salió a reconocer la derrota del Frente Unidad y Renovación tras posicionarse en tercer lugar durante el escrutinio parcial. “No pudimos salir de la grieta entre Cambiemos y el Partido de la Victoria”, dijo.

Frente a los micrófonos de InformateSalta felicitó al presidente Mauricio Macri y a su candidato en la provincia Martín Grande. “Hay que respetar el mensaje de las urnas, hay que ser cautos porque apresurarse no sirve. Voy a seguir trabajando”.

Desde el búnker contó que ya se reunió con el gobernador Juan Manuel Urtubey y dijo que “a veces suceden estas cosas cuando uno se confía. Para mí el proyecto no pierde pero tal vez la estrategia no funcionó”, dijo explicando que tal vez “los carteles con todos los partidos no mostraron la unidad del frente”.

Finalmente dijo: “Uno nunca piensa en perder, pero son cosas para las que hay que estar preparado. Hay que aprender de todo, no fue lo que esperamos. Las encuestas no daban 4 puntos arriba pero los resultados fueron otros”.