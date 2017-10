El desempeño y los resultados con el voto electrónico lo consolidan como el más confiable

Nadie puede dudar que si alguien no se vio favorecido con los resultados de ayer fue el oficialismo provincial. Está claro que el rendimiento, practicidad, rapidez y otras bondades del sistema son incuestionables, y la manipulación, un mito.

Salta es la única provincia de todo el país con 100% de Boleta única electrónica, lo que la coloca a la vanguardia en la materia, y por eso muchos volvieron a colocar sus ojos en el sistema.

La reforma del sistema electoral argentino es una materia pendiente, que Cambiemos no logró imponer cuando la impulsó en el Congreso. El propio Jefe de Gabinete Nacional Marcos Peña dijo que la de ayer fue la última elección con el sistema tal y como funciona hasta ahora.

Casi no hubo denuncias de máquinas con problemas. Sumado a ello, la rapidez a la hora de votar, la posibilidad de elegir entre una gran cantidad de candidatos, y un dato no menor: un escrutinio que no registra ni un voto de diferencia con el resultado del escrutinio final, y con los resultados a una hora de finalizados los comicios.

Sin dudas las ventajas de este sistema son muchas, y los pocos detractores que quedan ya no tienen argumentos válidos para impugnarlo. Por mal que les pese a algunos, el sistema de boleta electrónica que tiene Salta es diferente y único en el mundo, distinto al que se usa o usó en otros países que mostraron vulnerabilidades informáticas. Todos y cada uno de los cuestionamientos se caen por falta de sustento.

Y si a alguien le quedaba alguna duda respecto a la confiabilidad de los resultados, con lo que pasó ayer en Salta es imposible pensar en la manipulación de la voluntad de los electores.

El oficialismo provincial tuvo un desempeño electoral donde perdió en casi todas las categorías, al menos en la capital. Si el gobernador Juan Manuel Urtubey, impulsor del sistema creado y patentado por Magic Software Argentina, tuviese en sus manos la posibilidad de operar a su favor los resultados, ayer hubiese sido una oportunidad para hacerlo, pero no. Está claro que la gente votó lo que quiso, y nadie puede cambiar ni un voto.

No hay una sola denuncia de alguna irregularidad en 726,052 votos procesados, distribuidos en 23 departamentos, 60 municipios, 450 escuelas y 3.047 mesas repartidas a lo largo de la extensa y complicada geografía salteña.

Macri lo pide

Hace instantes, el propio presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa acaba de anunciar que es necesaria la reforma del sistema electoral en Salta, para dejar de lado al actual que calificó como “arcaico”. Consideró que es necesario avanzar hacia un sistema rápido, efectivo e invulnerable, donde es necesario evolucionar y simplificar con la tecnología la vida de la gente y a toda la política. “Es necesario un sistema que simplifique la vida de la gente”, acaba de anunciar el presidente Mauricio Macri.