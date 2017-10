“Queremos que la masoterapia sea reconocida como una ciencia médica”

El cubano Ronald Mora sigue estando en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por miembros del colegio de kinesiólogos y fisioterapeutas, quienes lo acusan de ejercer ilegalmente la medicina. En los estudios de InformateSalta padres de niños que asisten a sus terapias salieron a defenderlo que pidieron “que la masoterapia sea reconocida como una ciencia médica”.

“Ronald tiene un título de Cuba y brinda una terapia alterativa. Nuestros hijos mejoraron sustancialmente desde que llegamos a la fundación”, dijeron. Muchos de sus defensores son de otras provincias, y tras años de búsqueda decidieron venir a Salta para comenzar el tratamiento.

“Somos de Córdoba, mi hijo nació con una discapacidad producto de una mala praxis con un médico titulado. Dejé la mitad de mi familia allá y no me arrepiento. Mi hijo mejoró muchísimo desde las terapias”, contó Andrea.

Las mujeres aseguraron que “nadie nos está engañando, somos grandes y no nos están contando un cuento lo vivimos día a día de lunes a viernes”. Belén mamá de Joaquín, también asegura que su niño mejoró en un 100% desde que realiza las terapias y crece la esperanza de que pueda caminar solo.

Respecto a los exorbitantes aranceles que cobra Ronald para acceder a las terapias, que van desde los 20.000 hasta los 50.000 pesos dijeron: “Evaluando la cantidad de horas en relación al valor creemos que es hasta más barato. La única diferencia es que a mí los otros me los cubría la mutual”.

También dijeron que sus niños ya no toman medicamentos desde que asisten a la fundación, sin embargo admitieron que la decisión de cortar el tratamiento fue de ellas y no de un médico. “No la necesitan, los remedios que tomaba no le hacían nada”, sostuvieron.

Finalmente aseguraron que Mora es víctima de constantes ataques por parte de kinesiólogos y fisioterapeutas. “El nunca molesto a nadie. Todos hablan por hablar. El reconocimiento que recibió en la Cámara de Diputados fue una iniciativa de los padres y vamos a llegar a mucho más”.