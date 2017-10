Continúan los despidos en el Casino Golden Dreams

Claudia González, una de las empleadas del sector “paños” del Casino Golden Dreams se comunicó con InformateSalta para dar a conocer la situación.

“Están despidiendo a dos o tres trabajadores por mes. Este problema viene hace dos años aproximadamente, nos inventan causas para despedirnos y no nos pagan la indemnización”, señaló la mujer.

Claudia trabajó durante 12 años en juegos de azar, pero desde que Enjasa se dividió, la trasladaron al casino Golden: “Yo entiendo que para renovarle la licencia del casino tuvo que tomarnos a los empleados de paño en blanco. Después a nosotros nos obligaron a renunciar al gremio (Aleara) sino nos despedían”.

Carlos Morales, uno de los representantes del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara), explicó a InformateSalta que “cuando hacen la transferencia de la licencia, a Video Drome le tocaron cerca de 200 empleados que eran de la vieja Enjasa, de esos ahora deben quedar 6 o 7 empleados nomás. La empresa los obliga a renunciar a nuestro gremio. Desde que tienen la licencia, fines del 2014, viene sucediendo esto”.

Tras varios enfrentamientos entre los trabajadores nucleados en Aleara y la empresa Video Drome, iniciaron los despidos con causas inventadas. “Yo pedí dos días de médico y al otro día no me dejaron entrar. A mi prima le pasó lo mismo, ella pidió un día de médico y en la empresa le dijeron que la despedían por no presentar papeles”, contó Claudia.

Según manifestó la mujer, en el sector de tragamonedas están despidiendo gente todas las semanas bajo la misma modalidad. “Somos muchísimos chicos en esta situación. Cada uno busca un abogado, no podemos ir a conciliación porque el abogado del Casino, Alderete, nunca se presenta”.

En el Ministerio de Trabajo tampoco los asesoran, “sólo nos dicen que tenemos que iniciar el juicio”, señaló.