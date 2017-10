Peña a Valenzuela: “La política es así, se gana y se pierde, no hay que echar culpas”

Tras los resultados en las Elecciones 2017, el ahora ex candidato a senador provincial, Adrián Valenzuela, inició su programa radial matutino para analizar la campaña y hablar de los culpables de su derrota. Fue frente al micrófono cuando reconoció la gran elección hecha por Gustavo Sáenz, pero también atendió uno a uno a quienes pueden haber dado vuelta los resultados.

Entre los “señalados”, Valenzuela apuntó al periodista Mario Peña con dureza: “Nunca imagine la bajeza periodística subsidiada, un tipo sin escrúpulos. Hoy puedo decir que el viejito cochino es la peor calaña enquistada en esta cuestión que es informar. Se encargaron de escupirme, de golpearme, de ensuciarme, nunca quise responderles”.

Peña, por su parte, decidió responder a su colega desde su emisora radial, señalando en primera instancia desconocer sobre la vida de Valenzuela, si tiene radio o no, y que el último contacto que habrían mantenido fue cuando éste último le pidió consejos para saber qué hacer con su emisora debido a los juicios laborales que enfrentaba, por lo que analizaba ponerla a la venta.

“Hace unos años me pidió un consejo sobre si la vendía o no, porque tenía un juicio laboral, después la tuvo que poner a nombre de su mujer”, detalló Peña en relación a la emisora y aseguró que había rumores que “decían que la estaba alimentando la Cooperadora Asistencial”, según manifestaciones periodísticas.

Dentro de los cuestionamientos económicos, Peña le espetó: “En Salta hay 120 radios, todo el mundo pone un radio y después quieren una pauta y la usan como un sistema de extorsión”.

Fue entonces cuando el periodista consideró que Valenzuela debería haber hecho referencia a los fondos que se manejaron dentro de la campaña legislativa. “La campaña de Valenzuela, ¿tienen una idea de cuánto costó? ¿Quién puso esa plata? ¿Publicidad, carteles, fotografías, sería bueno saber cuánto salió la campaña?”, cuestionó a la vez que le retrucó: “Ahora podemos llegar a descubrir La señora teresa de Calcuta de la política local, seria Adrian Valenzuela”.

Por otra parte, el conductor aseveró que “lo escucho reclamar siempre pauta a Valenzuela y a lo mejor él es sano y los demás son corruptos”, pero él “en algún momento debe mirarse al espejo contestándose cosas con coherencia, para poder seguir en la política”.

Dentro de la contestación, el conductor radial reflexionó: “La política es así, se gana y se pierde, no hay que echar culpas, hay que hacer un análisis, qué se hizo bien, qué se hizo mal, para no cometerlo en una próxima elección; no hay que volverse loco y ofender a la gente porque te fue mal; te fue mal porque seguramente hiciste las cosas mal en tu vida, entonces mírate al espejo, reflexiona y tal vez si no sos necio tengas la posibilidad de cambiar”.