Zurita, a corazón abierto: “A Gimnasia le tengo cariño pero siempre fui de Central”

En un mano a mano con el periodista Daniel Gutiérrez, el ídolo de Central Norte, Cristian Zurita, habló de su relación con Gimnasia y Tiro, club con que lo vio crecer futbolísticamente y con el cual llegó a jugar en Primera División.

Zurita explicó que a pesar de ser hincha de Central Norte, tiene un enorme cariño y agradecimiento con el "Albo". “Entré con 13 años y me fui con 19. Se que algunos hinchas tienen bronca conmigo porque sienten que yo los traicioné", comentó.

No obstante, remarcó que siempre fue hincha del azabache. “Todos los domingos iba a ver a Central en la cancha de San Martín a pesar de que jugaba en el Anual”, señaló.

En ese marco, "Lula" explicó en el programa Agenda Abierta que la relación con el hincha millonario está rota. "A mi no me pudieron llamar para el cumpleaños 100 de Gimnasia o para la fiesta de los campeones históricos. No se lo permiten a los dirigentes. Cuando fui a jugar por última vez ahí, fui el jugador más insultado", sostuvo.

Durante la entrevista, Cristian Zurita contó detalles de su llegada a la primera del fútbol local, su paso por San Lorenzo, Independiente y Colón. Además arrojó divertidas anécdotas sobre su estadía en la liga turca dónde se convirtió en capitán y estrella del equipo.