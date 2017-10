Cristiano Ronaldo: "Me siento una persona especial"

El portugués Cristiano Ronaldo aseguró hoy que se siente "una persona especial" tras recibir en Londres el premio "The Best" que le consagra como mejor futbolista del mundo.

"Yo me voy a la cama satisfecho todos los días. Me siento afortunado, una persona especial", indicó el delantero del Real Madrid en el teatro London Palladium.

"Jugar en el mejor club del mundo, en una gran selección, ganar los trofeos que estamos ganando los últimos años. Los trofeos individuales... qué más puedo pedir. Seguir contento y disfrutar del fútbol, ésa es mi gran motivación", añadió el portugués de 32 años.

Amazing feeling to have won this award again. Want to dedicate to my family, my friends, my teammates and coaches from both Real Madrid and Portuguese NT and everyone who supported me. pic.twitter.com/umpYMo1JZg