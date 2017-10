Los precios de la vivienda crecen más que los de los salarios

Los precios de los departamentos en el Gran Buenos Aires aumentaron 13%. La cotización promedio superó los US$ 2.000 el metro cuadrado en septiembre, según un relevamiento de Reporte Inmobiliario.

La consultora de Reporte Inmobiliario que realizó un estudio en las zonas centrales del Gran Buenos Aires, determinó que los precios habían subido hasta un 13% en comparación al 2016. Este incremento fue determinado para los departamentos usados de 2 y 3 ambientes estándar, sin amenities.



A septiembre pasado, el precio promedio de los departamentos usados en las trece localidades del primer cordón del Gran Buenos Aires (incluida La Plata) alcanzó su valor más alto de la serie que releva Reporte Inmobiliario desde hace 10 años.

Valores promedio de los departamentos

El valor promedio para Zona Norte es actualmente de US$ 2.520, seguido por la Zona Oeste, con un promedio de US$ 2.015 y la Zona Sur, con un valor promedio de US$ 2.000.

"El valor del metro cuadrado promedio alcanzó los US$ 2.205 traccionado por las localidades del norte del GBA, que superan en todos los casos ampliamente los US$ 2.200 el m2", sostiene la consultora en su informe.

Reporte Inmobiliario releva un número homogéneo de casos para cada localidad-barrio en función de su densidad edificada en el casco céntrico o en la zona reconocible como de mayor presencia de edificios residenciales en propiedad horizontal. Las zonas con más accesos a entretenimiento han crecido, aunque ahora el entretenimiento se pueda encontrar de forma online, sigue siendo un reclamo.

Mystery shopper

La aplicación nacida en los EEUU para comprobar la calidad de las tiendas bajo sondeos anónimos, ha sido la utilizada en este caso para realizar las comparaciones de los precios de la vivienda. A través del Mystery shopper, muchos han sido los usuarios que se han desplazado para comprobar el precio de los departamentos en la zona del Gran Buenos Aires, incluida La Plata.

En todos los casos se verifica que el departamento sea usado, integre un edificio de propiedad horizontal con ascensor de calidad estándar, en estado de mantenimiento medio, sin cochera y que el edificio no cuente con amenities. Las personas encargadas de visitar estos departamentos, luego rellenan un formulario con lo que se han encontrado en el piso y el precio demandado para su compra.

