"Pedí la renuncia a todos los ministros del gabinete"

Después de haberse reunido con los diputados nacionales electos, Martín Grande y Andrés Zottos, el gobernador Urtubey dialogó con los medios de comunicación acerca del nuevo panorama político en la provincia.

Nuevamente reconoció la derrota del oficialismo, sin embargo el gobernador señaló que sus candidatos ganaron en la mayoría de los departamentos del interior.

Con respecto a los cambios que podrán gestarse dentro del gabinete, Urtubey confirmó que pidió a sus ministros que presenten su renuncia y un plan de trabajo por 24 meses. “Todavía no acepté ninguna renuncia porque todavía no las evalué. Están todos trabajando en su función hasta que haga una evaluación de quienes tienen que seguir o no”.

Otro de los importantes anuncios de Urtubey fue su renuncia a la presidencia del Partido Justicialista. “Convoqué al concejo del partido para hoy, donde voy a poner a disposición mi renuncia como presidente. A efectos de ver si están de acuerdo y podemos adelantar el proceso electoral y elegir nuevas autoridades. Si dentro del partido estiman que soy un obstáculo, está mi renuncia. No estoy aferrado a ningún sillón”.

Pese a que las proyecciones del gobernador para una posible candidatura a presidente para el 2019 eran muy fuertes, ésta mañana Urtubey señaló: “No estoy trabajando en ninguna candidatura sino en construir un espacio colectivo que ofrezca una alternativa a la Argentina. Los peronistas perdimos todos, salvo algunos. Tenemos que construir una alternativa superadora desde el lugar que nos toque colaborar”.