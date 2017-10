Gimnasia no encuentra el camino, perdió frente a Chaco For Ever 2 a 0

Los errores en el fondo millonario le costaron caro a Gimnasia en el primer tiempo. Antes de los 15 minutos, el “Chipi” Rivero aprovechó una equivocación, y con un remate rasante sorprendió al arquero Leguiza, que nada pudo hacer para evitar la apertura en el marcador.

Luego, otro error decretaría el segundo del “Negro” chaqueño. Jonathan Hereñú se equivocó y terminó convirtiendo en contra de su arco, justificando así un buen primer tiempo para el equipo de Miguel Fullana.

Tras el error, el “Tano” Riggio mandó a Nico Issa a la cancha, buscando reforzar la defensa; y en el complemento, decidió el ingreso de Garavano por Ceratto, buscando mayor peso ofensivo. Gimnasia mostró una leve mejoría, contó con chances por medio de Garavano y Toledo, pero no le alcanzó con la intención para llegar a la conversión del descuento. For Ever, con la ventaja a favor, bajó los decibeles, pero aún así tuvo una que otra oportunidad para volver a marcar.