Alerta: Un perfil falso en Facebook que le pide fotos a menores a cambio de un celular

Según contó la joven, se hizo amiga de “Fsa La Romi”, quien simulaba ser de una niña de una edad similar, atraída por la posibilidad de obtener un celular inició un dialogo con la supuesta jovencita, que le dijo que tenía que hacer lo que ella le pidiera.

Al iniciar el desafío, ella cuenta que sintió algo de miedo por lo que le podía pedir, pero aun así continuó. La supuesta jovencita, le preguntó cómo estaba vestida y le dijo que le enviara una foto, cosa que no le pareció rara, pero luego continuó y le pidió que se sacara la musculosa que tenía y se tomará un foto, en ese momento ella se asustó realmente y dejó la conversación.

Dejando el susto de lado, la joven advirtió en las redes sociales lo que le sucedió y destacó que el total de amigos de esta supuesta joven eran mujercitas de su edad. Otro detalle que marcó la damnificada es que ni bien ella hizo público lo que le sucedió el perfil fue eliminado. En las próximas horas se realizará la denuncia policial correspondiente, ya que ella alertó a sus padres lo que le sucedió.

La niña publicó lo ocurrido de esta manera:

Unos minutitos de atención a esta publicación que va dirigida a todas las niñas, adolescentes que tienen como amiga a una tal Fsa La Romi!

Quienes la tenemos de "Amiga" en nuestra cuenta de Facebook, sabemos que ella siempre publica: "si quieren ganarse un *celular* comenta "Yo" y me habla y le digo si lo obtiene"

Todas, hemos hablado con ella por la curiosidad de saber como podíamos ganar uno. -¡Aclaro que hago esta publicación por el bien de ustedes!- Yo, he tenido la curiosidad de saber como podía ganar uno! Y se qué muchas que comentaron esa publicación, fueron a hablar con "Romi" (si se la podría llamar así) yo estaba desesperada, y le pregunté como tenía que hacer!





Ella me contestó diciendo lo siguiente:

-Para ganarte un *celular* tienes que hacer lo que yo mande, si?

Yo, con mucho miedo a que pase algo fuera de lo normal: dije que "SI!" (Fui una reverenda ESTÚPIDA!)

Entonces me contesta:

-Empezamos

-Me pregunta- ¿Con que ropa estas? Manda foto.

Como era algo normal, le envié una foto de como estaba vestida.

Y después, la muy descarada de ella me dice:

Sacate la musculosa y envía foto!

Yo me asuste mal y no contesté nada, me pareció muy raro, y fui, la bloquee y nunca más volví a hablar con ella! Chicas! TENGAN CUIDADO CON ESA MINA!

Y si se fijan bien en su lista de Amigos, son todas mujercitas!

Así que chicas! Tengan cuidado!

Gracias!