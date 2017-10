En lugar de ayudar en un choque, grabó en vivo la agonía del herido

El accidente de tránsito había recién ocurrido. La víctima, tras chocar con su moto contra un árbol, se encontraba tirada en el suelo. Un joven asistió a la escena y sacó su celular: pero en lugar de llamar a los socorristas, comenzó a transmitir en vivo en Facebook los últimos instantes de vida del herido.



El episodio ocurrió en la madrugada del domingo en Riccione, en la provincia de Rimini, en Italia. La insensibilidad del autor de la grabación indignó a todo el país.



Andrea Speziali, el joven de 29 años que filmó el video, recibió una lluvia de insultos en las redes sociales. En la filmación se lo puede escuchar mientras relata: "¡Quien me ve llame a los socorristas!" y "Hay sangre, esperemos que se salve".



Desafortunadamente, Simone Ugolini, de 24 años, falleció poco después.



"Me habían asegurado que ya habían llamado a los socorristas", se justificó Speziali. El hombre se dijo "devastado y bajo shock" y aseguró que quiso "hacer algo para ese joven en el suelo".



"Comencé a filmarlo y quería grabar un video en vivo, quería compartir mi dolor. No buscaba una primicia", agregó. "Ahora entendí mi error y le pido disculpas a todos".



La policía, en tanto, está investigando el hecho. Speziali podría ser acusado de abandono de persona y por la publicación de "imágenes obscenas y escalofriantes". Sobre todo, la policía le confiscó el celular para determinar si el hombre, para grabar el video, perdió minutos que podrían haber salvado una vida.