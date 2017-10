Conocé la Pedagogía Waldorf y educá a tus chicos con una modalidad distinta

La comunidad educativa Waldorf TAWA realizará este viernes una nueva charla para la sociedad salteña, donde difundirán y compartirán los detalles de la pedagogía Waldorf y cómo esta propone una educación particular y holística para los más chicos.

Para conocer los detalles de esta educación, InformateSalta dialogó con Danila Portal, integrante de la comunidad, quien detalló los detalles de esta enseñanza. “La pedagogía cumple 100 años este 2019, y abarca al ser humano como un ser holístico, compuesto de cuerpo, alma y espíritu, hace hincapié en trabajar estos aspectos con los niños”, comentó.

Creada por Rudolf Steiner, este sistema de educación busca impartir conocimientos de modos específicos, no al azar, sino preparados para que el chico pueda descubrir sus capacidades, con tópicos físicos y psicológicos, de un modo diferente a la pedagogía tradicional. “La maestra enseña algo con sentido, no algo por hacer, el niño imita a su manera y el aprendizaje no está condicionado”, detalló la integrante.

Ahora, realizarán una charla invitando a la comunidad a conocer su oferta educativa. “La reunión será este viernes 27, en calle Alvarado 1227, a las 19 horas, para todos los interesados en que sus familias participen y se vean involucradas en la crianza de los chicos y participen plenamente en ella”, agregó Portal.

TAWA también anunciará la apertura de su pedagogía a los chicos de primer grado, dado que hasta el momento solamente tenían salas para chicos de dos a seis años. Sin embargo para aquellos que no puedan asistir, pueden comunicarse al 154-525865 para disipar sus dudas y acercarse a la comunidad.

Cabe aclarar que esta pedagogía no queda en un círculo cerrado, sino que la misma es aceptada en cualquier establecimiento educativo estatal, en caso que el chico deba cambiar de escuela o colegio donde no se brinda esta enseñanza.