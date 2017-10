Caprichos de Salta: La Canela

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas la décimo novena entrega de la ficción de InformateSalta.

Necesito una limpieza profunda de mi notebook. Me recomiendan salir de la ciudad e ir hasta La Caldera. Busco en uno de mis bolsillos la dirección que tengo anotada en un papelito arrugado que dice: Daniel G, Av. Martell…

Llego al lugar; unas extensas y altas rejas verdes me separan de la casa. No hay timbre. Odio golpear las manos. No tengo opción, así que lo hago de mala gana, pero lo hago. Se abre la puerta de la casa y una voz muy familiar dice:

-Siryab, empuje la reja. Está abierto.

Es el tábano de mi vida, el Ciego Jorge está ahí. Debí imaginarlo. El dato que me dieron salió de las proximidades de su círculo de influencia. Una vez más, la confianza me transforma en un imbécil o, por lo menos, me obliga a sentir eso. Empujo la reja y cruzo el jardín; camino por una galería que circunda la casa y llego al fondo. El invidente me hace entrar a un cuarto, no muy grande, con estanterías de madera repletas de herramientas varias, máquinas pequeñas, frascos con clavos, tornillos y cajitas con quien sabe que cositas para hacer más cositas. En el piso hay una alfombra; Jorge la quita y descubre una tapa que, al levantarla, muestra una escalera. Bajamos esa escalera, entramos a un túnel iluminado con lámparas led. Se escucha correr agua. Avanzamos y nos encontramos con un arroyo subterráneo; lo cruzamos para llegar a una cueva extraordinaria. El lugar parece un templo de la ciudad de Petra o algo así. Hay máquinas, luces y una mesa con frascos y más cajitas. Detrás, anaqueles con libros y más frascos y cajitas. Es como un laboratorio en una nave espacial escondida en una cueva ¡Una locura! En un banco de trabajo está sentado un sujeto con un delantal de herrero. Tiene la vista clavada en una computadora, cuya pantalla arroja unos gráficos extraños.

-Siryab, le presentó a una de las mentes más brillantes de la historia: el Hermano Daniel, descendiente directo de Leonardo Da Vinci, no tan directo de Brunelleschi y un poco menos de Sandro Mazzolla, aquel histórico delantero del Inter de Milán.

-¡Extraordinario! –digo-

- Si, en verdad lo es; sobre todo porque a Leonardo no le gustaban las minas. Pero… no hay confiarse nunca del vino, las mujeres y de uno mismo. Pero esa es otra historia… -Me dice Daniel-

-Mire, yo sólo quería que me limpie la máquina… pero… veo que usted está ocupado en cosas más importantes…

-No se preocupe, deje la notebook ahí que ya me encargo de eso.

El Ciego me toma del brazo, como de costumbre, algo que detesto pero soporto por ahora, para decirme:

-Daniel inventó un nootrópico nuevo. Vos te preguntaras que es mierda es un nootrópico ¿no?... Bien, es lo que antes llamaban ambrosía, maná… en fin, son drogas inteligentes o alimentos funcionales que mejoran las capacidades cognitivas y la memoria de la changada. Pero, en este caso, Daniel diseñó uno que inhibe la, hasta ahora, irrefrenable tentación de hacer pelotudeces… el gran mal de la humanidad. Entre los papeles y libros que permanecen en su familia y pasaron de generación en generación, encontró una rara fórmula cuya base es un componente a base de canela.

-La rama de la canela…

-No seas opa ¿querés? La canela es la mierda de perro. Pero no cualquier perro… ¡La de perro pila!

- ¿Con eso hacen una droga inteligente?

-Un nootrópico

-¿Les dan una pastillita y dejan de hacer pelotudeces? – Pregunto serio y en tono medio-

-No, no es tan fácil. La semana pasada, le dimos a un changuito del Grand Bourg un comprimido y le dijimos que era un fármaco inteligente… se negó a agarrarlo. Dijo que tenía miedo de que la pastilla sea más inteligente que él y se quedara con su puesto político y su peculio. Bue… a decir verdad… no dijo peculio. De haber dicho “peculio” le hubiese dado otro significado. La cuestión es que no tomó la “llapasti” y se quedó sin trabajo de todos modos.

-¡La gente se llena la boca hablando del mercado, la competencia y la meritocracia pero se llenan las patas de canela ante la posibilidad de la ventaja absoluta en manos ajenas… el miedo a la derrota los hace boludos!

-Exacto. Por eso le dimos una vuelta de rosca al asunto y Daniel diseñó con esa misma fórmula un alimento funcional con el fármaco inteligente. Todo es según el color del cristal con que se mire. La mierda de perro es marrón… no está muy lejos del fernet con coca, las empanadas de carne y el helado de dulce de leche de Fili.

-¡En un par de años neutralizamos a los boludos crónicos y somos Suiza! –Dice entusiasmado Daniel-

-¡Fantástico! Pero no se olviden de limpiarme la notebook…

-Tranquilo, ya te la va a limpiar… ¿Querés un rocklets, pibe?

-Bueno, gracias… pero separe los marrones, por favor… sospecho que esos que parecen soretitos de chiva no me van a gustar…