“La situación de Jazmín fue delicada porque venía con un síndrome genético grave”

Janet Jazmín era una niña de 5 años que padecía de una enfermedad genética denominada, Cornelia de Lange. Pertenecía a una familia compuesta por su mamá Susana, su abuela materna y sus hermanitos. Tras una operación que debía someterse su progenitora, su abuela pidió asistencia al Programa Fortalecimiento Familiar para que se hicieran cargo temporalmente. Así, la niña fue alojada en el Hogar Cuna, desde donde fue internada en el Hospital Materno por una neumonía y terminó falleciendo el pasado 21 de octubre.

Ante esta delicada situación, InformateSalta dialogó con el Jefe del programa Centros de Inclusión Transitoria, Guillermo Guzmán, quien confirmó que la niña ingresó al Hogar Cuna con enfermedad genética “Conelia de Lange”.

“Es una enfermedad de pronóstico grave porque tiene alteraciones neurológicas y motoras, malformaciones ortopédicas y con trastornos de deglución” indicó. Además padecía una epilepsia refractaria y estaba medicada con anti convulsionantes de primera línea más una zonda nasogástrica para su alimentación.

En este marco, Guzmán indicó que la niña ingresa al Hogar Cuna mediante una toma de medida de protección del Programa de Fortalecimiento Familiar por las condiciones de vulnerabilidad en las que vivía toda la familia.

“Se toma esta medida porque ya se venía trabajando a través del Programa Fortalecimiento Familiar. Cuando la mama se tenía que internar para una cirugía le derivó todos sus hijos a su madre, a la abuela materna y en una asistencia que le hace el programa se observa a la abuela muy angustiada con la nena y solicita al programa que por favor se la vea porque ella no podía hacerse cargo del cuidado por la gravedad de patologías que ella tenía” explicó a InformateSalta, el Jefe de Centros de Inclusión Transitoria.

Durante su estadía en el Hogar Cuna, Jazmín presenta un cuadro respiratorio que luego terminará en una fatal neumonía. “Ingresa al Hospital Materno Infantil, por las condiciones de su patología de base grave que ella tiene ingresa en el servicio de terapia intensiva, y va desmejorando hasta que se produce el deceso” relató Guzmán.







Ante la consulta sobre cómo pudo haber contraído dicha enfermedad la niña ya que se encontraba supuestamente asistida por profesionales en el organismo estatal, Guzmán indicó que la enfermedad pudo haber tenido como causa un cuadro viral que se ensombreció por la pronóstico grave de Jazmín ya que toda posible nueva enfermedad se ve agravada por esta patología de base.

Por otro lado, desmintió que su madre Susana no haya tenido información de lo sucedido y que no haya podido verla durante su internación. “En todo momento se le permitió que la vea a la nena pero en la situación que estaba tuvo que volver a internarse” explicó el funcionario. Según sus dichos, Susana salió del Hospital San Bernardo para ver a su hija pero no estaba en condiciones de acompañarla.

Ya al momento del deceso, indica Guzmán que fue una trabajadora social quien habla con la familia. “Susana rechaza todo tipo de ayuda. Estaba muy molesta, uno entiende la situación de dolor de ella y manifestó que no quería recibir ningún tipo de ayuda pero a través de la Cooperadora Asistencial se brinda todo el apoyo y todo lo que corresponde al sepelio e inhumación” aseguró.

Ante la posibilidad que se cuestione si los cuidados que Jazmín recibió durante su estadía en el Hogar Casa Cuna fueron los correctos, Guillermo Guzmán dijo: “El Hogar Casa Cuna es un instituto modelo donde están alojados una población de niños recién nacidos hasta los 6 años. Contamos con 36 niños alojados que reciben un cuidado muy bien realizado por un equipo técnico de trabajo: trabajadores sociales, psicólogos, médicos fisioterapeutas. Permanentemente están al cuidado de los niños para brindar el alojamiento y su confort.”