Urtubey: “Es una buena noticia que Cristina declare”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, celebró que la ex mandataria Cristina Kirchner sea citada por la justicia para declarar por supuesto "encubrimiento agravado", en la causa Nisman. También dijo que es una buena noticia la detención de Julio de Vido.

En el marco de la apertura las Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, el gobernador Urtubey respondió preguntas de la prensa sobre diversos temas. Quizás uno de los más destacados tiene que ver con la detención de Julio de Vido, quien cuenta con más de 100 denuncias en su contra y está imputado en por lo menos 26 causas.

“Me parece una buena noticia para el sistema institucional argentino que quien comete delitos, la justicia pueda repararlo porque si no, da la sensación de que somos todo lo mismo. Me parece muy importante que se sepa quién hace las cosas bien y quién no”, dijo a Canal 9 Salta.

Otro tema que tiene al vilo a los argentinos tiene que ver con las declaraciones de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por la causa Nisman, a quien se la acusa por supuesto "encubrimiento agravado" de los ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA, en base a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.

“Es lo que hay que hacer, el sistema republicano requiere eso, no importa la posición de poder que tenga cada uno, lo importante es que somos todos iguales ante la ley”, consideró Urtubey.

Esta mañana, Cristina Kirchner se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ser indagada por el juez Bonadío.