“Vera fue condenado a prisión perpetua sin pruebas suficientes e injustamente”

Así lo manifestó la ex candidata a diputada nacional, Sonia Escudero, en relación a uno de los detenidos por el crimen de las turistas francesas. Al igual que Jean - Michel Bouvier, sostiene que el acusado es inocente.

Las muertes de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las turistas francesas que fueron asesinadas en Salta en 2011 continúan causando conmoción e incluso la ex candidata a diputada nacional Sonia Escudero, sigue el caso muy de cerca.

En diálogo con InformateSalta, contó que mantuvo una reunión con la defensa de Santos Clemente Vera, uno de los dos condenados a prisión perpetua por el homicidio y a quien Jean-Michel Bouvier, padre de una de ellas, visitó bajo la promesa de sacarlo de la cárcel, al sostener su inocencia.

“Yo seguí con mucho interés del juicio y me shockeo cuando el año pasado el Tribunal de Impugnación había condenado a Vera a prisión perpetua. Entonces entré en contacto con el abogado de Vera para que me mandara su resolución y realmente creo que se ha convertido una enorme injusticia,” dijo.

Visita de Bouvier a Vera en el penal de Villa Las Rosas

En este sentido, cuestionó que ese Tribunal haya determinado la condena cuando en realidad se debería haber convocado a un nuevo proceso. “Cuando una persona ha sido absuelta, un Tribunal de Apelación no puede condenarla. Si considera que la absolución no es correcta, tiene que devolver al tribunal para que se haga un nuevo juicio. Esto no sucedió en el caso de Vera y la Corte de Justicia de Salta tampoco lo vio parece,” disparó.

Asimismo, aseguró que Vera recibió la pena a partir de la pericia de datos genéticos, en los que tan solo uno de los tres peritos de la causa encontró lo que se conoce como cromosoma Y, muestras que “misteriosamente” desaparecieron.

“Oh sorpresa, las muestras están extraviadas, la respuesta fue que por equivocación la policía las descartó. ¿Cómo es posible que se hayan descartado pruebas de esa relevancia en un juicio? Es absolutamente imposible,” indicó.

La ex legisladora manifestó su impotencia y acompañó en su preocupación a Bouvier. “Es una persona condenada sin pruebas suficientes a prisión perpetua. Le pasó a Vera pero mañana le puede pasar a cualquiera,” subrayó.