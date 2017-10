“Vamos a trabajar aún más fuerte, eso es lo que sabemos hacer”

Aún con la incertidumbre sobre qué cambios pueden darse, o no, dentro del gabinete provincial luego de las elecciones generales del pasado 22 de octubre, Pamela Calletti, ministra de Derechos Humanos y Justicia manifestó su deseo de continuar al frente de la cartera.

“Después de hablar con el gobernador, me reuní con mi gente y me preguntaron qué vamos a hacer y de los problemas se sale para adelante, no hay otra forma. Vamos a trabajar aún más fuerte, porque eso es lo que sabemos hacer,” dijo a FM Profesional.

En este sentido, subrayó que las cinco secretarías que componen el Ministerio están trabajando fuertemente en materia de perspectiva de género y de violencia. “Quiero una provincia que sea modelo en este tema y eso significa trabajar en todos lados, transversalmente,” indicó la funcionaria.

Asimismo, destacó los avances que lograron desde que ella asumió al frente de esa cartera. “Tengo la tranquilidad en el alma que dimos todos, que trabajamos fuertemente y que encontramos una situación en la que yo asumí como ministra de Justicia y no teníamos nada de lo que tenemos, aunque aún falta mucho más,” concluyó.