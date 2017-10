¿Pagaste el pack del fútbol?", la pregunta del fin de semana

La Nación/ Esa jornada tan temida llegó: la del fin de la gratuidad del fútbol local. Desde anoche, en rigor, con Argentinos vs. Arsenal, por la 7a fecha (Banfield-Colón fue gratuito), el usuario que no haya pagado los $ 300 por el famoso "pack fútbol" no podrá ver 10 de los 14 partidos de cada fecha de la Superliga. Hay 4 cotejos, elegidos en cada fin de semana por Fox y Turner, las empresas que manejan ahora los derechos de televisación del fútbol argentino, que se mantendrán gratis. Obviamente, esos encuentros no incluyen a ninguno de los equipos grandes, que son los que mayor interés y adherentes movilizan. En esta fecha, además de Banfield-Colón, serán gratuitos Unión-Godoy Cruz, Defensa y Justicia-Olimpo y Tigre-Rosario Central.

Quizá no anoche, con motivo del partido disputado en la Paternal, pero sí hoy vuelvan a observarse aquellas imágenes de hinchas concurriendo a bares para seguir los encuentros a cambio de una inevitable consumisión, para lo cual también deberán hacer una evaluación global de gastos mensuales. O bien surja la consabida piratería para tratar de acceder a las imágenes, como ocurría hace más de una década hasta la aparición del Fútbol Para Todos, mediante el cual todo usuario que tuviese cable podía acceder en forma gratuita a los encuentros del Torneo de Primera. La realidad, hoy, sufrió una nueva mutación. Como en otros países, como ocurre en España, Inglaterra o Italia, para ver fútbol hay que pagar.

No faltarán los casos de desprevenidos (o incrédulos) que se llevarán este sábado mismo la sorpresa cuando, de los cinco partidos programados, sólo puedan ver Unión-Godoy Cruz. El bar, el restorán, un pub, surgen como alternativas conocidas de antaño. Pero si la desesperación por ver a Estudiantes desde San Juan, a Racing desde Tucumán o a River desde Córdoba (con el debut del hijo de Marcelo Gallardo) no gana la batalla, existe la posibilidad de responder a aquella pregunta ineludible: "No, no pagué el pack, pero lo puedo hacer ahora".

Hasta el momento se llevan vendidos unos 650.000 packs de fútbol por parte de las prestadoras: 310.000 de Cablevisión, 250.000 de DirecTV, unos 40.000 de Telecentro y otros 50.000 en Supercanal, según datos suministrados por las propias empresas. La cantidad, que implica un movimiento estimado de $ 225 millones, no sorprendió gratamente ni desilusionó: respondió a las expectativas. Y se espera un pico de adquisiciones durante el fin de semana, y sobre todo en los próximos días, en virtud de que el domingo 5 de noviembre, en Núñez, se disputará el Superclásico entre River y Boca.

Ahora bien, ¿qué pueden hacer hoy mismo los seguidores de los equipos que no son Unión ni Godoy Cruz, por ejemplo, o el hincha apasionado que trata de ver todos los partidos?

Para los abonados a DirecTV, a través de su call center (0810-333-4732), vía web (directv.com.ar/programacion/futbol-argentino) o por SMS 77999 con la palabra FUTBOL y DNI del titular de la cuenta.

En el caso de Cablevisión, se podrá adquirirlo desde el monitor mismo (canal 55 de CV HD y 602 de Flow Box), por vía telefónica (0810-1220440), vía web (cablevision.com.ar) desde el sitio clientes, o por SMS al 12211 con la palabra FUTBOL y DNI del titular. Para los abonados de Telecentro, pueden comunicarse a su central (6380-9500). Y los de Supercanal al 5263-9500.

"¿Pagaste para ver el fútbol?". Desde hoy, es Trending Topic.