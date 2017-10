Titular de CAME pidió medidas para mejorar competitividad

Ambito Financiero/ Al participar de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo en América Latina, el titular de CAME, Fabián Tarrío, le adelantó a la prensa las expectativas de las pyme para la reunión convocada para este lunes por el presidente, Mauricio Macri.



"Necesitamos medidas que nos permitan recuperar la competitividad", dijo Tarrío, y señaló que las pequeñas y medianas empresas verían con agrado que entre las medidas incluya la reglamentación de la ley pyme, que contemple beneficios fiscales para las empresas radicadas en zonas de frontera cuando se produzcan desequilibrios económicos que afecten la competitividad frente a países limítrofes.



Además, de una reforma fiscal, que plantee la sustitución del impuesto a los Ingresos Brutos por un impuesto más progresivo y la simplificación y reducción de los costos administrativos por el pago de tributos.



Para mejorar la competititividad, Tarrío también planteó la necesidad de una reforma financiera que tenga en cuenta más fondos destinados a créditos para las PyMES. "La mayoría de las empresas necesitan crédito pero se financian fuera del sistema. Por eso CAME propone, por ejemplo, incrementar la oferta de créditos UVA para las PyMES", sostuvo.



En cuanto al costo logístico, "sería muy positivo que se establezcan mecanismos para reducir impuestos a los combustibles para el transporte terrestre y aumentar la oferta de sistemas alternativos ya sea fluviales o por ferrocarril".



En la discusión por una futura reforma laboral, desde el sector pyme, explicaron que se necesitarán medidas que tiendan a disminuir la litigiosidad laboral y una mayor reducción de los aportes patronales a mayor distancia de las urbes.



"El costo salarial de las empresas, ha presentado una tendencia al alza en los últimos años, tanto para el total de la industria nacional como para el caso particular de las PyMES industriales, lo cual repercute directamente en el nivel de costos de producción y el incremento de los salarios, que se dio de manera relativamente homogénea entre las diferentes regiones del país", explicaron.



"La única herramienta que se utiliza para compensar entre provincias la presión de las contribuciones patronales es la establecida por el Decreto 814/01 que se plantea actualizar en el presente proyecto, que computa un porcentaje de las remuneraciones como crédito fiscal en el IVA. A la fecha, el máximo porcentaje es el 11.8% que corresponde a la zona 'Resto del Chaco'", concluyen.