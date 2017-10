Sol Pérez hace lo que quiere con su cuerpo: lo muestra en bikini y de atrás

Sol Pérez, de 23 años, decide mostrar fotos o videos muy jugados casi a diario. Le encanta lo que escriben sobre ella en los portales de noticias como sus fans, aunque muchos de esos comentarios para otras mujeres sean ofensivos, ella los promueve.

Una de las últimas imágenes que lanzó a la web para cosechar todo tipo de mensajes, es una en la que aparece con una bikini negra en la playa.

Paraíso ☀️🐬🌴 Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 9:32 PDT

"Paraíso", escribió la participante del Bailando en su cuenta de Instagram junto con la imagen que en un día consiguió casi 150 mil "Me gusta".

La mayoría de los comentarios del posteo fueron positivos: "Prestame ese lomazo para el verano", "Sol sos hermosa", "Tremendo", "Vos sos un paraíso" y "Qué bello paisaje", fueron algunos.

Hace unos días, con un baile muy sensual, "la chica del tiempo" hizo una reflexión en las redes sobre los comentarios agresivos que recibe, sobre todo por parte de las mujeres.

"Una mujer no es una puta o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que es lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero", escribió.

Días más tarde, reivindicó su video en la previa de ShowMatch: "Subimos un video para festejar que estaba por llegar a los dos millones y empezaron los comentarios. Me cansa la gente que piensa que porque vos subís un video o jugás a ser sexy, o por sacarte una foto sin corpiño o en bombacha, ya te dice que sos fácil, trola, pu..".

"Me parece que no corresponde, que una mujer es libre de hacer lo que tiene ganas de hacer y no por eso va a ser fácil, trola, grasa, ya basta con eso. Porque al final, después todos nos emocionamos con lo que hace Jey Mammon (40), pero no vemos el fondo y la realidad de la cuestión, que es que la sociedad no avanza con todo, no es que no avanza solamente con eso", agregó, algo enojada por los constantes comentarios que recibe.